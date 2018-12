Khởi tố nhóm đối tượng livestream cảnh làm thịt voọc gây phẫn nộ

(Dân Việt) Liên quan đến vụ livestream cảnh làm thịt voọc lấy óc ăn gây phẫn nộ cộng đồng mạng, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê vừa ra quyết định khởi tố 6 bị can về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Chiều tối 27.12, thông tin với báo Dân Việt, thượng tá Phan Xuân Công - Trưởng Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 bị can trú tại xã Hoà Hải, huyện Hương Khê, gồm: Phan Trọng Sơn (SN 1973), Thái Kim Hồng (SN 1967), Thái Văn Sáng (SN 1977), Phan Văn Hợi (SN 1983), Thái Đình Quy (SN 1960), Thái Vinh Quang (SN 1959) về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh CA)

Trước đó, trưa 25.11, tài khoản Facebook có tên Phan Hợi đã phát trực tiếp (livestream) cảnh nhóm người tàn nhẫn giết chết một cá thể voọc để ăn thịt khiến nhiều người phẫn nộ.

Trong đoạn video clip dài khoảng 6 phút, cá thể voọc bị trói 2 tay, nằm bất động dưới nền đất một nhà dân. Sau đó, nhóm người này đã lấy bộ óc của cá thể voọc để ăn sống và uống rượu ngay tại chỗ. Tiếp đó, cá thể voọc này bị nhóm người cho vào chậu nước sôi rồi đưa ra cạo sạch lông.

Trước đó, trưa 25.11, tài khoản Facebook có tên Phan Hợi đã phát trực tiếp cảnh nhóm người tàn nhẫn giết chết một cá thể voọc để ăn thịt khiến nhiều người phẫn nộ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hương Khê đã làm việc với chính quyền xã Hòa Hải xác minh danh tính của nhóm đối tượng.

Theo kết quả điều tra, ngày 17.11, Phan Trọng Sơn bán cho Thái Kim Hồng một con Voọc với giá 1.100.000 đồng (một triệu một trăm nghìn đồng). Sau khi mua Vọoc, Hồng gọi Phan Văn Hợi, Đặng Văn Biên, Thái Đình Quy, Thái Văn Sáng, Thái Vinh Quang đến nhà Sáng giết thịt con Voọc để làm mồi ăn nhậu.

Trong quá trình giết thịt, Phan Văn Hợi sử dụng điện thoại di động quay toàn bộ diễn biến đồng thời phát trực tiếp lên mạng xã hội qua tài khoản Facebook mang tên “phanhoi”.

Những hình ảnh và đoạn video clip quay cảnh giết và ăn sống óc voọc này sau khi được đăng tải lên Facebook đã khiến dư luận hết sức phẫn nộ, lên án về hành vi tàn nhẫn, phản cảm. Sau đó, chủ tài khoản Facebook đã nhanh chóng gỡ clip xuống.

Bước đầu, tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê, các đối tượng trên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.