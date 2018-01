Khởi tố ổ nhóm cùng “trai Tây” lừa đảo qua Facebook chiếm đoạt 9 tỷ

(Dân Việt) Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố 3 đối tượng thực hiện 19 vụ lừa đảo qua Facebook với số tiền lên đến 9 tỷ đồng, trong đó có một phụ nữ Hà Tĩnh bị lừa hơn 1,2 tỷ đồng.

Sáng 12.1, tin từ Phòng Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Sylvester Zazy Nlemonwu (35 tuổi, quốc tịch Nigeria, trú căn hộ A18-12, chung cư 12 View Tín Phong, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM); Đinh Thị Thu Thủy (26 tuổi, trú tại Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định); Lê Thị Mai Trâm (24 tuổi, trú tại số 44/11E, đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TPHCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 139, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Sau quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an TP.HCM triệt phá một ổ nhóm người nước ngoài cấu kết với người Việt dùng mạng xã hội thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền “khủng”.

Ba đối tượng bị bắt (ảnh Công an Hà Tĩnh cung cấp).

3 đối tượng trên lập tài khoản Facebook kết bạn làm quen với những người phụ nữ Việt Nam và đưa thông tin giả là người có Quốc tịch Mỹ, Anh hoặc Úc... là những doanh nghiệp muốn đầu tư vào Việt Nam.

Sau khi tạo sự tin tưởng, chúng nói sẽ gửi quà, tiền về cho người bị hại và yêu cầu người bị hại đưa thông tin cá nhân hoặc nhắn tin làm quen tán tỉnh đi đến kết hôn, sau đó hứa gửi quà, tiền về cho người bị hại.

Để chiếm đoạt được tiền của các con mồi, Sylvester Zazy Nlemonwu cấu kết với Thủy và Trâm đóng giả là nhân viên hải quan hoặc nhân viên vận chuyển hàng hóa sân bay gọi điện cho người bị hại yêu cầu đóng tiền thuế, tiền phạt, tiền "làm luật” vì đã gửi tiền ngoại tệ trong hàng với số lượng lớn để nhận quà vào tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp.

Với thủ đoạn này, cách đây 2 tháng chị Q ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã bị các đối tượng trên lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Cơ quan Công an còn phát hiện các đối tượng trên đã thực hiện được 19 vụ lừa đảo trên địa bàn cả nước chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.