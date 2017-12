Khởi tố Phó Chủ tịch UBND TP.Mỹ Tho

Ngày 27.12, một lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang cho biết Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án "Cố ý làm trái các quy định nhà nước" và vụ án "Chiếm đoạt tài sản người khác" xảy ra ở Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho (Công ty Công trình đô thị Mỹ Tho).

Cụ thể, cơ quan điều tra đã khởi tố 6 bị can. Tất cả 6 bị can này là cán bộ và nguyên cán bộ Công ty Công trình đô thị Mỹ Tho. Trong đó, ông Phan Văn Hoàng (Phó Chủ tịch UBND TP.Mỹ Tho, nguyên Giám đốc công ty); ông Nguyễn Công Khanh (nguyên Phó giám đốc công ty, hiện là cán bộ); bà Trần Thị Thiện Mỹ, (nguyên Trưởng phòng Kế toán); bà Nguyễn Thị Thùy Linh (Phó phòng Kế toán); ông Phạm Văn Răng (Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh) và ông Đặng Thế Vinh (Phó phòng Kế hoạch kinh doanh). Tất cả 6 bị can này được cho tại ngoại điều tra. Ngoài 2 vụ án này, cơ quan điều tra còn tiến hành điều tra làm rõ một số sai phạm khác có dấu hiệu hình sự...

Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho, nơi từng xảy ra nhiều sai phạm.

Theo thông tin ban đầu từ kết quả cơ quan điều tra, khi ông Hoàng còn làm Giám đốc Công ty Công trình đô thị Mỹ Tho, ban giám đốc công ty đã chủ trương động viên người lao động (kể cả công nhân quét rác) góp vốn tích lũy gửi tiết kiệm mỗi tháng 1 triệu đồng/người để dành mua cổ phần khi công ty cổ phần hóa. Thế nhưng vì thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, kiểm soát đã để 3 cán bộ phòng kế toán tài vụ chiếm đoạt 361,5 triệu đồng. Cụ thể, tổng số tiền lãi phát sinh khi gửi tiết kiệm là 974,8 triệu đồng. Trong đó, số tiền lãi còn tồn, chưa chi cho người lao động là 374,2 triệu đồng thì bà Trần Thị Thiện Mỹ, Trưởng phòng Kế toán tài vụ, chiếm đoạt 145 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó trưởng phòng Kế toán tài vụ, chiếm đoạt 69,1 triệu đồng và thủ quỹ Đinh Thị Anh Thư "chiếm giữ" 147,3 triệu đồng của người lao động.

Sai phạm ở Công ty Công trình đô thị Mỹ Tho bị lộ bắt đầu từ thông tin tố cáo của 2 nhân viên công ty từ tháng 4.2016. Khi đó, ông Trương Văn Long, đội phó đội vệ sinh môi trường, "thắc mắc" hàng loạt vụ sai phạm của công ty thì vài ngày sau, ông Nguyễn Công Khanh ký ngay quyết định điều động ông Long từ đội phó xuống làm tổ trưởng tổ thu phí và miễn nhiệm luôn chức danh bí thư chi bộ đối với ông Long.

Ông Long từng bị cách chức cho ra đường quét rác vì tố cáo sai phạm của ông Khanh.

Thấy lãnh đạo xài "luật rừng", ông Long tiếp tục khiếu nại đến UBND TP.Mỹ Tho và gửi đơn tố cáo đến Báo Người Lao Động. Sau khi Báo Người Lao Động đăng, ông Long tiếp tục bị ông Khanh ra quyết định cách chức tổ trưởng và đẩy ra đường quét rác. Cùng số phận với ông Long, ông Lâm Thiện Tất, Đội phó Đội Cầu đường, cũng phản ứng việc làm sai của công ty nên ông Khanh tiếp tục ký quyết định cách chức ông Tất đưa xuống làm công nhân.

Không làm ngơ trước việc tự tung, tự tác của lãnh đạo Công ty Công trình đô thị Mỹ Tho, Báo Người Lao Động đi tìm sự thật và rồi Thanh tra tỉnh Tiền Giang cũng vào cuộc, phát hiện hàng loạt sai phạm ở công ty này. Cuối cùng, ông Long, ông Tất đã được phục hồi quyền lợi và chức vụ.

Thời điểm này, Thanh tra tỉnh Tiền Giang kết luận: Xuất phát từ đơn tố cáo của cán bộ, công nhân cũng như phản ánh từ báo chí, Thanh tra tỉnh đã vào cuộc và phát hiện nhiều sai phạm tại Công ty Công trình đô thị Mỹ Tho, với tổng số tiền lên tới hơn 16 tỷ đồng. Từ những sai phạm trên, thanh tra đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra làm rõ.