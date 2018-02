Khởi tố vụ sát hại 5 người trong một gia đình ngày cận Tết

(Dân Việt) Nghi phạm Tình khai nhận sát hại cả gia đình ông Chinh là do tức giận với cách đối xử, la mắng của bà Hồng trong quá trình làm việc. Sau khi gây án, Tình còn cướp xe gắn máy, dùng xe này trốn chạy.

Ngày 22.2, Công an TP.HCM cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Tình (SN 2000, ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Gia đình bị sát hại gồm: ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi, chủ căn nhà 131/48), bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh) và 3 con là Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Huyền Diệp (6 tuổi).

Đối tượng Tình tại công an. Ảnh: C.T

Theo điều tra, Tình là nhân viên của xưởng cơ khí của gia đình ông Chinh ở căn nhà 131/48 đường số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM từ cách đây khoảng 2 tháng. Trong cơ sở, ngoài Tình còn có các nhân viên khác. Trong quá trình làm tại đây, Tình thường bị bà chủ Hồng la mắng, thậm chí là đánh như khai báo của nghi phạm. Từ đây, Tình nuôi thù với ý định sát hại bà chủ cùng gia đình bà.

Nghi phạm Tình là người làm công của gia đình nạn nhân. Ảnh: C.T

Chiều 13.2 (tức 27 Tết), nghi phạm Tình và 2 nhân viên cùng với vợ chồng ông Chinh, bà Hồng tổ chức tiệc tất niên cuối năm. Theo kết hoạch gây án, Tình chuẩn bị 2 con dao có sẵn trong nhà ông bà chủ. Sau cuộc nhậu, Tình xin ngủ lại qua đêm tại gia đình của ông Chinh, bà Hồng.

Đến 4h sáng hôm sau, Tình sử dụng con dao bấm sát hại ông Chinh, bà Hồng. Sau khi giết vợ chồng gia chủ, Tình suy nghĩ tìm cách bịt đầu mối nên đã ra tay luôn đối với 3 người con của vợ chồng ông Chinh. Chưa dừng lại, Tình còn xuống dưới nhà tìm thêm con dao tiếp tục ra tay với gia đình ông bà chủ và con của họ để chắc chắn rằng cả gia đình chủ đều chết. Trong quá trình sát hại cả gia đình ông Chinh, Tình đã bị các nạn nhân kháng cự nên bị thương ở tay. Gây án xong, Tình khoá cửa cẩn thận rồi rời khỏi ngôi nhà trên chiếc xe tay ga của gia chủ.

Do bị thương ở tay nên nghi phạm Tình đã tới Bệnh viện Quân y 175 TP.HCM để băng bó vết thương. Sau khi băng bó vết thương cẩn thận, Tình điều khiển xe máy tay ga về huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để ẩn náu.

Đến trưa 15.1 (tức ngày 30 Tết Âm lịch), người dân sinh sống ở đường số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM phát hiện căn nhà của vợ chồng ông Chinh, bà Hồng trên đường này lâu ngày không mở nên đã qua gọi cửa, gọi mãi nhưng vẫn không thấy vợ chồng ông bà trả lời nên nghi ngờ và báo công an địa phương.

Công an phong toả hiện trường. Ảnh: C.T

Công an vào cuộc điều tra xác định, ông Chinh tử vong với vết thương ở phần cổ còn 3 người con tử vong trong phòng ngủ với nhiều vết thương trên người. Bà Hồng được xác định tử vong ngay gần cửa ra vào nhà với nhiều vết thương chí mạng. Tài sản trong ngôi nhà có nhiều xáo trộn, có một số tài sản đã bị mất. Công an thu giữ 2 con dao dính máu.

Bằng nghiệp vụ, công an xác định Tình là người gây án nên truy bắt.

Tình bị công an bắt giữ khi đang ăn nhậu ở tỉnh Long An. Ảnh: C.T

Trưa 16.1 (tức ngày mùng 1 Tết), Tình đang ăn nhậu cùng nhóm bạn ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cạnh chiếc xe máy của gia đình nạn nhân thì bất ngờ một tổ trinh sát đã mật phục bao vây khống chế trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Kiểm tra trên người, trinh sát phát hiện vết thương ở tay của nghi phạm cùng với nhiều điểm phù hợp với nhận định của công an về hiện trường nơi xảy ra vụ án

Ngay trong chiều mùng 1 Tết, nghi phạm được di lý về Công an TP.HCM. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Tình khai báo động cơ gây án sát hại cả gia đình ông Chinh là do tức giận với cách đối xử, la mắng của bà Hồng trong quá trình làm việc. Sau khi sát hại cả gia đình, Tình còn cướp xe gắn máy, rồi dùng xe này trốn chạy.