Khuôn mặt hằn trên túi nilon giải mã cái chết của người vợ có chồng "trăng hoa”

Khuôn mặt hằn trên túi nilon giải mã cái chết của người vợ có chồng "trăng hoa”

(Dân Việt) Sau quá trình điều tra rơi vào bế tắc, nhờ sự chú ý đến chiếc túi nilon đựng rác mà cảnh sát vạch mặt người chồng 2 mặt.

Có những người không màng danh lợi, nhưng lại có những kẻ vì tiền bạc, tài sản mà sẵn sàng ra tay không từ thủ đoạn với chính người thân, bạn bè của mình. Tuyến bài Những vụ án đau lòng vì tranh giành tài sản sẽ là lời cảnh tỉnh cho bất cứ ai có những suy nghĩ lầm đường lạc lối, bị mờ mắt bởi sức mạnh của đồng tiền. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, tội ác không thể che đậy và qua mặt được cảnh sát và cơ quan chức năng. Người vợ xấu số Vicki Gilett. Gã đàn ông 2 mặt Ron Gilette và vợ cùng 2 con sống tại California (Mỹ). Theo lời Ron, tháng 8/1984, sau khi làm một số công việc và trở về nhà, Ron phát hiện vợ anh ta là Vicki nằm trên giường cạnh con trai 3 tuổi như đang ngủ. Bên cạnh người vợ có một túi nilon đựng rác chứa các bộ quần áo. Khi nhân viên y tế đến, Vicki đã tử vong. Ron khóc không ngừng và quẫn trí khi biết vợ đã chết. Theo Ron, do vợ khó ngủ, nên đêm trước đó anh có lấy cho vợ 4 viên thuốc ngủ và cho vào cốc đồ uống. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện có máu chảy từ mũi và miệng của nạn nhân. Điều này cho thấy có thể nạn nhân tử vong do uống thuốc quá liều. Cảnh sát nhận định có thể nạn nhân đang giặt quần áo thì bất tỉnh bên cạnh túi nilon đựng quần áo. Tại nhà bếp, cảnh sát phát hiện cốc đồ uống của nạn nhân và một lọ thuốc ngủ trong thùng rác đã dùng hết. Chất trong cốc đồ uống được đi kiểm tra, các chuyên gia chỉ tìm thấy thành phần thuốc ngủ bên trong. Tuy nhiên, các bác sĩ phát hiện, phim chụp phổi của nạn nhân sau khi tử vong cho thấy dấu hiệu phù phổi và có vết xước ở môi trên. Đồng nghiệp của Ron xác nhận anh ta làm việc tại cơ quan vào sáng xảy ra sự việc. Trước các bằng chứng có được, có vẻ như đây là một tai nạn đáng tiếc. Tại đám tang của vợ, Ron chạy đên bên quan tài quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết. Các nhân viên điều tra gần như bế tắc, vì không phát hiện được manh mối gì. Chuyên gia pháp y khám nghiệm tử thi và phát hiện thuốc ngủ trong cơ thể. Trong khi Ron nói chỉ dùng 4 viên cho vợ, nhưng các chuyên gia nhận định Vicki đã dùng tới 16 viên thuốc ngủ. Tuy nhiên, như vậy cũng chưa đủ để buộc tội Ron, vì có thể Vicki tự uống thêm. Túi nilon giải mã bí mật Tại nhà của 2 vợ chồng này, cảnh sát phát hiện bên trong chiếc túi nilon đặt cạnh Vicki lúc tử vong có dấu hiệu bất thường. Nếu như Vicki giặt đồ thì quần áo bên trong phải bẩn, trong khi quần áo trong túi vẫn gấp, có mùi của xà phòng giặt. Các nhà điều tra nghi ngờ, chiếc túi chỉ là một vật trong cảnh dàn dựng do ai đó tiến hành. Chưa dừng lại ở đó, một người hàng xóm báo cho cảnh sát về dấu hiệu lạ của Ron Khi thấy xe cứu thương đến, anh ta đột nhiên bật khóc, trong khi trước đó không hề có biểu hiện này. 11 ngày sau cái chết của Vicki, cảnh sát phát hiện Ron thuê xe đi Las Vegas cùng một cô gái trẻ đẹp. Ron thừa nhận đó là vợ mới của anh ta. Bởi người đàn ông này cho rằng các con của mình cần một người mẹ. Vợ mới của Ron là Sue Yen – một cô gái người Nicaragua. Các nhân viên điều tra phát hiện, 2 người đã bí mật đính hôn từ trước đó nhiều tháng. Điều này có nghĩa Ron sống 2 mặt với 2 người phụ nữ. Tuy nhiên, Sue Yen dọa rằng nếu đến tháng 9/1984 không kết thúc cuộc hôn nhân với Vicki, cô ta sẽ chấm dứt cuộc tình với Ron. Khi tiếp xúc với cảnh sát, Sue Yen khai, Ron nói với cô là vợ đầu đã chết do ung thư từ trước đó 2 năm. Sue Yen không hề biết gì về cái chết của người phụ nữ xấu số. Ron giết vợ và lộ ra cuộc tình với bạn gái. Dường như Ron có động cơ để giết vợ nhằm sống với vợ mới. Tuy nhiên, cảnh sát cần bằng chứng pháp y. Vì vậy, chuyên gia đã vào cuộc tìm hiểu có điều gì ẩn sau chiếc túi nilon đặt cạnh nạn nhân. Với các biện pháp nghiệp vụ, các chuyên gia tìm thấy một hình bầu dục trên túi nilon, có vẻ như đó là chất nhờn trên mặt in hằn lại. Khi kiểm tra kỹ hơn bằng một loại ánh sáng đặc biệt, chuyên gia nhận thấy có một vệt như mũi và cằm trên khu vực hình bầu dục. Để kiểm chứng mối nghi ngờ, chuyên gia đã thử nghiệm với một tình nguyện viên và chiếc túi cùng loại. Theo đó chuyên gia sẽ đẩy nạn nhân từ phía sau đầu để mặt mặt úp vào túi đặt trên gối, trong đó lần thứ 6 là lực mạnh nhất. Kết quả cho thấy vết in từ chất nhờn trên mặt rõ ràng nhất ở lần thứ 6. Điều này cho thấy vết hằn của một gương mặt trên túi đặt cạnh Vicki là dưới tác động của một lực mạnh chứ không phải do vô tình. Các nhân viên điều tra đặt ảnh chân dung khuôn mặt của Vicki lên vết hằn từ da nhờn trên túi nilon cho kết quả trùng khớp. Mặt khác, cảnh sát phát hiện, xương bánh chè của Vicki bị gãy nhiều tháng trước khi xảy ra cái chết và đã được chữa khỏi. Trong cuộc thẩm vấn của cảnh sát, Ron thừa nhận mình đánh vợ và gây ra tai nạn dẫn đến vụ gãy xương. Thêm vào đó, một chuyên gia về pháp y cũng chú ý đến dấu hiệu chụp phổi của nạn nhân. Trong hình ảnh phổi, nếu quan sát kỹ càng sẽ thấy những mạch máu bị vỡ. Điều này xảy ra khi thay đổi áp lực trong phổi như không khí không đi vào được bằng miệng và mũi. Chuyên gia này nhận định Vicki đã bị sát hại. Trước các bằng chứng có được, Ron bị bắt để phục vụ quá trình điều tra. Vào đêm trước khi xảy ra cái chết, Ron nghiền 14 viên thuốc ngủ cho vào cốc đồ uống của vợ. Tuy nhiên, lúc 3h sáng, người đàn ông này nhận thấy vợ vẫn chưa tử vong. Cho nên, hắn đặt chiếc túi nilon lên gối, sau đó đẩy từ phía sau để ép mặt vào gối khiến nạn nhân tử vong. Tiếp đó, Ron lấy quần áo sạch trong ngăn kéo đặt vào túi và bế con từ phòng ngủ khác sang đặt cạnh vợ. Động cơ giết vợ của Ron được xác định là vì tiền. Bởi, sau khi vợ chết, Ron hưởng số tiền bảo hiểm 27.000 USD, anh ta dùng số tiền này để chi trả cho đám cưới. Sau phiên tòa, Ron bị kết án tù chung thân. -------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những vụ án đau lòng vì tranh giành tài sản vào 13h ngày 13/10/2018.

