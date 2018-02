Kiểm tra phòng trọ, phát hiện ổ bạc có sẵn “hàng nóng"

(Dân Việt) Ập vào kiểm tra phòng trọ, cảnh sát phát hiện cả chục con bạc đang sát phạt đánh bài ăn tiền và có thủ sẵn nhiều “hàng nóng, hàng lạnh”.

Một số tang vật tại “ổ bạc” bị công an thu giữ Ngày 12.2, Công an huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp vừa phát hiện và bắt quả tang 9 đối tượng có hành vi lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại một nhà trọ ở thị trấn Mỹ An (huyện Tháp Mười). Thời điểm ập vào kiểm tra, công an tạm giữ 43 triệu đồng, 3 hột xí ngầu cùng dụng cụ lắc tài xỉu. Ngoài ra, cảnh sát phát hiện nhiều dụng cụ sử dụng ma túy đá, 5 dao tự chế, 2 khẩu súng bằng kim loại, 5 viên đạn bằng đồng cùng 42 viên đạn bi sắt và một số tang vật khác. Hiện, công an đang điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

