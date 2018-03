Kinh hoàng, chồng chém vợ và con gái 2 tuổi thương vong đúng ngày 8/3

(Dân Việt) Sau khi giết con gái và chém vợ trọng thương, người đàn ông đã khóa trái cửa và tự chém nhiều nhát vào đầu.

Con dao quắm đối tượng Hùng dùng để sát hại con gái. Ngày 8/3, Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một án mạng khiến 3 người thương vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h ngày 8/3, đối tượng Lương Văn Hùng (28 tuổi) trú tại bản Huồi Xui, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, đã dùng dao quắm sát hại con gái 2 tuổi. Sau đó, Hùng tiếp tục cầm dao đuổi chém nhiều nhát vào đầu, cổ vợ là chị Mong Mẹ Minh (SN 1986). May mắn, chị Minh chạy thoát thân được ra ngoài nhà và kêu cứu. Phát hiện sự việc, người dân đã đưa chị Minh đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nhiều trên cơ thể. Riêng đối tượng Hùng, sau khi gây án, đã đóng cửa rồi cầm dao chém nhiều nhát vào đầu để tự tử nhưng bất thành. Sau khi cơ quan chức năng đến hiện trường, Lương Văn Hùng đã tự mở cửa nhà và buông dao đầu thú. Lúc đó, Hùng bị thương ở đầu, máu chảy nhiều. Hiện, nguyên nhân vụ án, đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

Tag: trong an, an mang, giet nguoi, tin nghe an, tin tuc, an ninh, tin an ninh, bao an ninh, phap luat, bao phap luat, tin phap luat, viet nam, tin tuc 24h, tin tuc trong ngay, tin tức, tin moi, tin nhanh, tin nong, bao, vn