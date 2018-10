Kinh hoàng người mẫu khỏa thân 17 tuổi bị chị gái sát hại, cắt tai

(Dân Việt) Sau khi điên cuồng dùng dao đâm chết em gái mình, thiếu nữ này còn cắt tai của nạn nhân.

Trong các cuộc vui tới bến, không ít dân chơi coi chất kích thích như một thứ xúc tác không thể thiếu. Dù biện minh bằng lý do gì, thì trên thực tế đã có quá nhiều người bị ma túy, thuốc lắc tàn phá, thậm chí tước đi mạng sống. Loạt bài "Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc” sẽ tiết lộ những hệ lụy đau lòng đằng sau tệ nạn này. Nạn nhân vốn là một người mẫu teen có vẻ đẹp bốc lửa. Vụ giết người kinh dị Đêm ngày 24/2/2016, trong khi những ngôi nhà xung quanh đã chìm trong giấc ngủ thì căn hộ của Alfie Evans (42 tuổi) ở thành phố St Petersburg, Nga vẫn sáng đèn. Tại đây, người đàn ông chủ nhà đang cùng hai cô bạn tuổi teen cũng là hai chị em ruôt - Stefania Dubrovina (17 tuổi) và Elizaveta Dubrovina (19 tuổi) - vừa say sưa uống rượu vừa lắc lư theo tiếng nhạc. Tuy nhiên, cuộc vui chưa có dấu hiệu dừng lại mà đột nhiên trong nhà lại hết rượu, Alfie Evans vội đi ra ngoài tìm mua. Một lúc sau, người đàn ông trở về. Khuôn mặt hồ hởi tắt lịm khi cánh cửa vừa mở. Trước mắt anh, ngôi nhà lúc đi còn sạch trơn thì giờ vương vãi đầy máu. Ngay tại phòng khách, cơ thể Stefania Dubrovina với vô số vết thương nằm trên sàn nhà. Trong khi đó, Elizaveta ngồi tựa vào tường gần đó, mắt nhắm nghiề, người nồng nặc mùi men còn tay đang cầm con dao nhuốm máu. Ngay lập tức, tiếng kêu cứu của Alfie Evans vang lên xóa tan không gian tĩnh mịch. Hàng xóm nhanh chóng có mặt đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng Stefania được xác định đã chết trước khi tới được bệnh viện. Khám nghiệm tử thi, các chuyên gia cho biết Stefania đã phải chịu tổng cộng 140 vết đâm, thi thể cô gái trẻ đã “gần như bị tan nát bởi những nhát dao vô tình”. Tàn ác hơn, đôi tai của cô còn bị cắt đứt lìa. Elizaveta lập tức nằm trong diện nghi phạm duy nhất gây ra cái chết của em gái. Một người bạn cho biết vào đêm xảy ra án mạng, Stefania đã đi gặp Alfie Evans tại căn hộ của anh này. Vì là bạn chung, cô chị Elizaveta sau đó cũng đến đây vui vẻ và bi kịch xảy ra. Tuổi thơ không như ý Hai chị em Stefania Dubrovina (phải) và Elizaveta Dubrovina. Tại sở cảnh sát, ngay sau khi vụ án mạng kinh hoàng xảy ra, Elizaveta đã bị bắt giữ và phải cúi đầu thừa nhận hành vi man rợ của mình, những giọt nước mắt muộn màng lăn trên khuôn mặt của sát thủ tuổi teen. Ban đầu, nhiều ý kiến tin rằng động cơ giết người của Elizaveta là do ghen tị sắc đẹp của em gái, vốn là một người mẫu teen được biết tới với những bộ ảnh khỏa thân nóng bỏng. Đồng thời, Elizaveta cũng đã nhiều lần cãi nhau với em vì cho rằng Stefania bắt chước cách ăn mặc, trang điểm và kiểu tóc của mình. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra cho biết, khi giết em gái, cô chị đang trong tình trạng “phê” ma túy. Elizaveta vốn là một con nghiện ma túy đã được một khoảng thời gian. Cô đã từng được điều trị trong bệnh viện tâm thần. Theo đó, thời điểm xảy ra án mạng, bị cáo đã lén vào nhà tắm sử dụng ma túy khi em gái và bạn mình vẫn đang say sưa ở phòng khách. Khoảng 30 phút sau, ngay khi Alfie Evans ra khỏi cửa, Elizaveta liền bị ảo giác cho rằng Stefania đang cố tìm giết mình. Cặp chị em Elizaveta và Stefania có một cuộc đời đầy bị kịch. Họ vốn là trẻ mồ côi, sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm bố mẹ, gia đình. Bà Ekaterina Dubrovina, cô của 2 chị em cho biết họ đã có tuổi thơ đầy ác mộng: “Những đứa trẻ tội nghiệp này không có lỗi vì tuổi thơ khủng khiếp và cuộc sống không như ý của chúng”. Stefania nhờ gương mặt xinh đẹp và thân hình bốc lửa, đã bắt đầu được biết tới với công việc của một người mẫu và đang trên con đường phát triển sự nghiệp của mình. Thế nhưng, mơ ước ấy đã sụp đổ dưới những nhát dao oan nghiệt của chị gái. Với tính chất man rợ, Elizaveta đã bị tuyên án chung thân cho hành vi giết hại em gái. ------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài tiếp theo của loạt bài Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc vào 4h ngày 14/10/2018.

Tag: trong an, giet nguoi, gay an vi phe thuoc, phe ma tuy, te nan xa hoi, tin phap luat, an ninh the gioi, tin the gioi