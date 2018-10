Lâm Đồng: Bắt 5 đối tượng đánh bảo vệ rừng, cướp tài sản

(Dân Việt) Lấy lý do các nhân viên quản lý bảo vệ rừng đã không cho mình vào rừng hái măng nên các đối tượng này đã tìm đến chốt để trả thù.

Ngày 11.10, Công an huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng), cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Phạm Văn Hùng, Thân Chín, Mang Thanh, Lả Hoàng Vũ và K’Tởi (cùng ngụ huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, chiều 1.10, sau khi nhậu xong, Hùng cùng nhóm 6 thanh niên mang theo hung khí tới tấn công chốt quản lý bảo vệ rừng tại khoảnh 8, Tiểu khu 740, xã Gia Bắc, huyện Di Linh. Đến nơi, các đối tượng này dùng dao, gậy tấn công 3 nhân viên quản lý bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh đang trực tại chốt là anh K’Lộc, K’Mít và K’Nhật.

Thời gian qua, nhiều diện tích rừng ở Lâm Đồng bị chặt phá. Ảnh minh họa.

Không chỉ hành hung nhân viên bảo vệ rừng, Hùng và đồng bọn còn lấy 1 điện thoại di động, 340.000 đồng và 1 máy định vị cầm tay của các nạn nhân.

Sau đó, Công an huyện Di Linh đã triệu tập nhóm đối tượng để điều tra, tại cơ quan công an, các đối tượng khai lý do các nhân viên quản lý bảo vệ rừng đã không cho mình vào rừng hái măng nên các đối tượng này đã tìm đến chốt để trả thù.

Sáng 11.10, Công an H.Di Linh thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 người kể trên để điều tra về hành vi cướp tài sản.