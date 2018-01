Lần đầu tiên điều tra viên nói về thái độ khai của Trịnh Xuân Thanh

(Dân Việt) Liên quan đến vụ án ông Đinh La Thăng và đồng phạm, khi điều tra viên thuộc Bộ Công an tham gia điều tra vụ án có mặt tại tòa, luật sư (LS) bào chữa cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh đã hỏi điều tra viên dựa vào căn cứ nào để kết luận Trịnh Xuân Thanh khai báo quanh co, không thành khẩn.

LS đứng bên (trái) hỏi vị điều tra viên (người đứng bên trái hình).

Chiều nay (10.1), tại phiên tòa xét xử vụ án ông Đinh La Thăng và đồng phạm, vị LS bào chữa cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh trong phần tham gia xét hỏi đã đặt câu hỏi với điều tra viên của vụ án về căn cứ để kết luận bị cáo Trịnh Xuân Thanh khai báo không thành khẩn.

Vị điều tra viên nói, trong quá trình hỏi cung các bị can, cơ quan điều tra đã trên tinh thần thượng tôn pháp luật, tôn trọng ý chí của các bị can và thực hiện theo quy trình của Bộ luật Tố tụng hình sự. Sau khi hỏi cung, bị can đã cho họ đọc biên bản và ký biên bản.

“Chúng tôi kết luận Trịnh Xuân Thanh quanh co, chối tội là thực tế thế này, với những chứng cứ và lời khai của các bị can khác, ngay cả trong phần tòa thẩm vấn hai ngày hôm nay đã thể hiện những lời khai của các bị cáo khác về hành vi của Trịnh Xuân Thanh tương đối rõ ràng. Tuy nhiên với lời khai của Trịnh Xuân Thanh thể hiện trong hồ sơ vụ án thấy Trịnh Xuân Thanh không xác nhận nội dung trên, nhưng chúng tôi vẫn tôn trọng bị can, không ép buộc bị can”, vị điều tra viên nói.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam là trường hợp duy nhất trong vụ án bị cơ quan tố tụng nhận xét, khai báo không thành khẩn, quanh co chối tội. Đặc biệt sau khi phạm tội Trịnh Xuân Thanh còn bỏ trốn gây khó khăn cho quá trình điều tra.

Trong vụ án này, Trịnh Xuân Thanh bị truy tố 2 tội: Tham ô tài sản theo khoản 4 điều 278 Bộ luật hình sự (có khung hình phạt từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình) và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 điều 165 Bộ luật Hình sự (có khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù).