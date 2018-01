Lần theo định vị bắt kẻ trộm xe đang phê ma túy

(Dân Việt) Từ trình báo của nạn nhân mất trộm, CSGT đã lần theo định vị tới quán cà phê bắt giữ nghi phạm đang phê ma túy, thu hồi tang vật đưa về trụ sở công an.

Ngày 19.1, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM vừa bàn giao nghi phạm Trần Văn Tuấn (SN 1983, trú phường An Phú, quận 2) cho Công an phường 26, quận Bình Thạnh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trần Văn Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: C.T

Vào 5h15 ngày 19.1, khi hai chiến sĩ công an Nguyễn Cao Thắng và Ngô Lê Hoàng Khương thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động và Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đang làm nhiệm vụ tại giao lộ Nguyễn Xí - Xô Viết Nghệ Tĩnh - quốc lộ 13 (phường 26, quận Bình Thạnh), có 2 người đến báo bị mất trộm xe máy mang BKS: 59H1-119.53, gắn thiết bị định vị, cùng 2 điện thoại di động (ĐTDĐ).

Tín hiệu định vị lúc đó cho thấy, chiếc xe đang ở quán cà phê ở đường Đinh Bộ Lĩnh (phường 26, quận Bình Thạnh). Hai chiến sĩ công an liền đuổi theo đến nơi và phát hiện chiếc xe như nạn nhân trình báo. Khi vào trong, phát hiện nghi phạm đang sử dụng ma túy, hai chiến sĩ liền nhanh chóng bắt giữ.

Thu hồi chiếc xe máy tang vật. Ảnh: C.T

Kiểm tra trong người nghi phạm, các chiến sĩ phát hiện 2 ĐTDĐ có đặc điểm trùng với trình báo của người mất. Ngay sau đó, nghi phạm cùng tang vật được đưa về trụ sở Công an phường 26, quận Bình Thạnh.

Tại trụ sở công an, kẻ này khai tên là Trần Văn Tuấn, rạng sáng cùng ngày đã đột nhập vào nhà ở quốc lộ 13, (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) trộm xe máy cùng 2 ĐTDĐ hiệu Samsung rồi di chuyển về trung tâm thành phố tìm chỗ bán. Trên đường đi, nghi phạm lên cơn nghiện bèn ghé quán để "phê" thì bị phát hiện và bắt giữ.