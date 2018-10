Lần thứ 6 đi cướp trong tuần, bị người dân bắt "nóng" tại chỗ

(Dân Việt) Chỉ trong vòng một tuần, đối tượng đã gây ra liên tiếp 6 vụ cướp giật khiến người dân TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) hoang mang lo lắng.

Sáng 8.10, tin từ Công an TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Hữu Cường (30 tuổi, trú huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Nguyễn Hữu Cường tại cơ quan điều tra.

Trước đó, khoảng 18h ngày 7.10, người dân đã bắt giữ Cường khi đối tượng này vừa thực hiện một vụ cướp tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột. Lúc này, Cường phát hiện anh Nguyễn Trọng Thái đi xe SH chở theo Lê Thị Khánh Huyền (ngụ phường Tự An) nên đã áp sát giật túi mà chị Huyền đang đeo trên người.

Do bị giằng co, nên cả chị Huyền và đối tượng Cường bị ngã ra đường. Ngay sau đó, Cường đã bỏ chạy nhưng bị người dân truy bắt giao cho công an.

Đối tượng Cường bị người dân bắt giữ khi thực hiện vụ cướp vào tối 7.10 trên đường Nguyễn Văn Cừ TP.Buôn Ma Thuột.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận từ ngày 3-7.10 đối tượng đã thực hiện tổng cộng 6 vụ cướp tương tự. Đặc biệt, vào tối 4.10, Cường đã giật túi xách của vợ chồng anh Nguyễn Xuân Thanh (trú phường Tân An. TP.Buôn Ma Thuột) khi anh Thanh đang đưa vợ đến bệnh viện sinh con.

Vụ việc đã khiến vợ anh Thanh bị thương nặng, gây bức xúc trong dư luận. Theo lời khai ban đầu, do nợ nần nên Cường đã từ Krông Pắk lên TP.Buôn Ma Thuột cướp giật để trả nợ.