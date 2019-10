Lạng Sơn: Khởi tố đối tượng có hành vi hiếp dâm bé gái 3 tuổi

(Dân Việt) Công an TP.Lạng Sơn cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Mai (SN 1962) ở thôn Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 28/9, Công an TP.Lạng Sơn nhận được thông tin, gia đình cháu C. (SN 2016) trình báo cháu bị đối tượng Hoàng Văn Mai (SN 1962) ở thôn Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn hiếp dâm.

Đối tượng Hoàng Văn Mai tại cơ quan điều tra.(CA. Lạng Sơn)

Theo lời kể của gia đình cháu C., sau khi hai bố con đi chơi về, bố cháu C. đi đánh cờ cạnh nhà, khoảng 15 phút về nhà bố cháu C. không thấy con gái. Nghe thấy tiếng khóc của cháu C. bên nhà ông Hoàng Văn Mai trong khi cổng nhà bị khóa trái, người nhà cháu C. đã vượt tường vào nhà tìm kiếm, thấy cháu C. khóc trên giường, còn đối tượng Hoàng Văn Mai trong tình trạng không mặc quần. Quần của cháu C. ở sát người đối tượng.

Tiếp nhận thông tin và điều tra rõ vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP.Lạng Sơn đã bắt tạm giam và ra quyết định khởi tố bị can Hoàng Văn Mai về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo điều 142 Bộ luật hình sự.