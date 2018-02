Lãnh đạo TP.HCM khen thưởng đột xuất vụ phá án giết 5 người trong một nhà

(Dân Việt) Chiều 16.2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang đã thăm và động viên, khen thưởng đột xuất Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM về việc phá án vụ sát hại 5 người tại quận Bình Tân trong ngày 30 Tết.

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết: "Nghi can được xác định là Nguyễn Hữu Tình (sinh năm 2000, quê An Giang). Nghi can này bị bắt giữ khi lẩn trốn ở tỉnh Long An và hiện đang di lý về TP.HCM để mở rộng điều tra. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, nghi can Tình chính là người làm công trong cơ sở gia công máng xối inox ở gia đình ông Mai Xuân Chinh (sinh năm 1972, quê Thanh Hóa) nằm trong hẻm 131 đường số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM".

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Người Lao Động

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang ghi nhận và hoan ngênh chiến công của lực lượng cán bộ chiến sĩ công an của PC45 - Công an TP.HCM, quận, huyện và đặc biệt địa bàn, địa phương tỉnh bạn đã phối hợp rất tốt để truy bắt đúng đối tượng tình nghi.

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải đẩy mạnh hơn nữa phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, để các hộ dân liền kề nắm chắc tình hình cư trú trên địa bàn, theo dõi các diễn biến bất thường trên địa bàn.

“Lực lượng Công an TP.HCM phải là nòng cốt tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai thật tốt phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chính nhân dân là người giúp chúng ta trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm. Chính nhân dân là người giúp chúng ta trong vận động mọi người bảo vệ an ninh Tổ quốc, chấp hành pháp luật” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị PC45 – Công an TP.HCM tiếp tục triển khai sâu, rộng Nghị quyết của Đảng về tăng cường giữ vững an ninh trật tự xã hội, kéo giảm phạm pháp hình sự; tổ chức tốt lực lượng cơ sở, qua đó kịp thời thông tin, phản ánh, phân tích tình hình, các giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố; tập trung các đợt cao điểm, kiên quyết không để phạm pháp hình sự, tội phạm có điều kiện ẩn náu trong khu dân cư; không để tình trạng vi phạm pháp luật núp bóng dưới nhiều hình thức, bất an đời sống dân cư. Ngoài ra, cần nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ công an nói chung, đặc biệt là trinh sát hình sự, để trấn áp kịp thời tội phạm, giữ yên cuộc sống nhân dân TP.HCM.

Với chiến công đặc biệt xuất sắc này của Công an TP.HCM, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang cho biết, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.HCM trân trọng và đánh giá cao các lực lượng công an không có giao thừa, đón Tết; túc trực lực lượng đủ mạnh chia các hướng các mũi để xử lý ngay điểm nóng, nhằm giữ vững bình yên chung, để người dân thành phố có một cái tết sum vầy.