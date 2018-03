Lộ diện nghi phạm đâm chết bảo vệ chi nhánh FPT Bình Dương

(Dân Việt) Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án giết người tại Công ty cổ phần viễn thông FPT chi nhánh Bình Dương.

Chi nhánh FPT Bình Dương nơi xảy ra vụ việc (ảnh: Yến Nhi) Ngày 11.3 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã bắt giữ nghi phạm Đỗ Long (23 tuổi, ngụ huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) để điều tra, làm rõ cái chết của nam bảo vệ công ty cổ phần viễn thông FPT chi nhánh Bình Dương, có địa chỉ tại phường Chánh Nghĩa (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Văn Đông (21 tuổi, quê Đồng Tháp). Cả nạn nhân và nghi phạm đều là bảo vệ của công ty Bảo Thiên Long được phân công bảo vệ công ty cổ phần FPT chi nhánh Bình Dương. Theo cơ quan điều tra, trong thời gian làm việc tại công ty cổ phần FPT chi nhánh Bình Dương, anh Đông và Long thường hay xảy ra mâu thuẫn. Tối 9.3, hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Long sau đó dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Đông rồi bỏ trốn về Gia Lai. Sáng 10.3, nữ lao công của công ty đến dọn dẹp như thường ngày thì phát hiện anh Đông đã tử vong, trên người có nhiều vết đâm nên trình báo công an. Nhận tin báo, công an có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Đỗ Long là nghi phạm nên truy bắt. Qua công tác vận động của cơ quan điều tra, đêm 10.3, đối tượng Long đã đến công an xã Lale (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đầu thú. Hiện Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương đang di lý đối tượng Long về Bình Dương để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tag: trong an, an mang, giet nguoi, tin binh duong, tin tuc, an ninh, tin an ninh, bao an ninh, phap luat, bao phap luat, tin phap luat, viet nam, tin tuc 24h, tin tuc trong ngay, tin tức, tin moi, tin nhanh, tin nong, bao, vn