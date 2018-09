Lộ diện nghi phạm “máu lạnh” đâm chết nam thanh niên ở Mỹ Đình

(Dân Việt) Cơ quan điều tra đã bắt giữ nam nghi phạm đâm nam thanh niên tử vong trước cửa một phòng trọ ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đối tượng Quang (ảnh) bị bắt giữ để điều tra sau cái chết của anh Linh. (Ảnh: Hưng Anh) Liên quan tới vụ án anh Linh (SN 1995, quê ở Nghệ An) bị đâm tử vong trước cửa phòng trọ trong ngõ 63 đường Lê Đức Thọ vào khoảng hơn 20h tối hôm trước (25/9), trao đổi với PV, một cán bộ Công an quận Nam Từ Liêm xác nhận, cơ quan điều tra đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án là Nguyễn Văn Quang (SN 1982, ở quận Nam Từ Liêm). Thông tin ban đầu, khoảng 8h30 tối 25/9, anh Linh bị một đối tượng cầm theo hung khí truy sát. Khi Linh chạy vào ngõ 63 đường Lê Đức Thọ thì bị đối tượng đâm tử vong trước cửa một phòng trọ. Sau khi nhận được thông tin anh Linh bị sát hại, Ban Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố điều tra, truy bắt hung thủ. Hiện trường vụ án mạng. Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra thu giữ tại hiện trường 1 lưỡi dao dạng dao bầu và một chuôi dao bằng gỗ gần thi thể nạn nhân. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị một vết thương ngực trái, xuyên thủng bao tim. Bằng các biện pháp nghiệp, cơ quan điều tra xác định nghi phạm sát hại anh Linh là Nguyễn Văn Quang. Sau 3 giờ truy tìm, tới khoảng 23h cùng ngày, lực lượng điều tra đã bắt giữ được Quang khi đối tượng trốn về nhà trọ tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Khám xét khẩn cấp nhà trọ của Quang, công an thu giữ 1 bộ quần bò màu xanh, 1 áo phông màu xám, 1 đôi dép quai hậu màu đen, 1 tờ báo dính máu nghi là máu của nạn nhân Linh. Cảnh sát cũng thu giữ chiếc xe máy Quang sử dụng truy sát anh Linh rồi mang cất giấu ở nhà người quen. Hiện, cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng.

