Lộ mặt nhóm dàn cảnh cướp xe, siết cổ nạn nhân ở Sài Gòn

(Dân Việt) Toàn bộ diễn biến vụ dàn cảnh cướp tài sản ở Sài Gòn bị camera an ninh ghi lại, nhóm đối tượng có liên quan bị trinh sát bắt gọn sau đó.

Clip: Nhóm đối tượng dàn cảnh cướp xe Ngày 5.1, Công an quận Tân Phú, TP.HCM đang tạm giữ hình sự các đối tượng Huỳnh Thanh Lam, Nguyễn Văn Ngọc, Trịnh Minh Hoàng để điều tra, làm rõ về hành vi cướp giật tài sản. Đây là nhóm đối tượng gây ra vụ dàn cảnh cướp xe máy xảy ra tại hẻm 138 Vườn Lài (phường Tân Thành, quận Tân Phú vào khuya 2.1 và bị camera an ninh ghi lại. 3 đối tượng Lam, Ngọc, Hoàng bị cảnh sát bắt giữ Tại cơ quan công an, nhóm này khai sau khi chơi chung ma túy ở nhà của Ngọc ở quận 12, cả nhóm hết tiền tiêu xài nên rủ nhau đi dàn cảnh cướp tài sản. Do có quen biết trên mạng với anh Giang (tên nạn nhân đã thay đổi) nên cả nhóm gọi anh Giang ra con hẻm 138 Vườn Lài (phường Tân Thành, quận Tân Phú) để bàn về việc cầm tài sản và mua điện thoại. Khi anh Giang vừa yới, Lam xông tới siết cổ cho đồng bọn cướp xe máy, tẩu thoát. Tài sản cướp được nhóm này đem bán cho một đầu mối ở quận 12 với giá 5 triệu đồng rồi tiếp tục ăn chơi, tiêu xài. Nhận tin trình báo của nạn nhân, Công an quận Tân Phú vào cuộc điều tra. Đến ngày 3.1, phát hiện nhóm Lam, Ngọc, Hoàng đang ở địa bàn giáp ranh tỉnh Bình Dương nên trinh sát ập vào khống chế, bắt giữ. Qua kiểm tra, cả nhóm đều dương tính với ma túy. Công an quận Tân Phú đang mở rộng điều tra vụ việc.

