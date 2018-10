Lời kể kinh hoàng của thanh niên bị truy sát, chém tới tấp giữa đêm

Đại diện Công an thị xã Phú Thọ thông tin, quá trình điều tra ban đầu xác định nhóm gây án gồm 4-5 người, đi trên chiếc ôtô Vios màu xám hoặc trắng. Họ đều đeo khẩu trang y tế màu xanh, không rõ mặt. Trong số đó có một người khoảng 25-30 tuổi, dáng người cao, gầy, mặc áo sơ mi dài tay kẻ ô đỏ - đen. Hung khí gây án là loại dao dài khoảng 50 cm (dạng phớ) màu trắng. Sau khi gây án khiến anh Hùng bị thương nặng, nhóm này lên ôtô bỏ trốn theo hướng từ Công an phường Thanh Vinh đi UBND phường Âu Cơ (thị xã Phú Thọ). Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Thọ đang khẩn trương truy tìm nhóm gây án.