Lời khai của nghi phạm dùng dao đâm chết người ở công viên

(Dân Việt) Ngọc khai nhận trong lúc hỗn chiến tại công viên Gia Phú đã dùng dao đâm vào lưng Hiếu khiến nạn nhân bỏ chạy được vài trăm mét rồi tử vong. Ngọc bỏ trốn về tỉnh Nghệ An để tránh sự truy bắt.

Ngày 11.5, Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lô Văn Ngọc (thường gọi là “Siêng”, SN 1996, ngụ tỉnh Nghệ An, trú quận Tân Phú) để điều tra xử lý về hành vi giết người. Nạn nhân là Lương Văn Hiếu (SN 1996, ngụ Lạng Sơn, trú huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: C.T

Bước đầu, Ngọc khai nhận là người đã dùng dao sát hại Hiếu ở công viên Gia Phú, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú vào ngày 15.4. Sau khi đâm chết Hiếu, Ngọc bỏ trốn về huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An để tránh bị công an truy xét.

Sau gần 1 tháng lẩn trốn, thông qua thông tin trên báo đài, Ngọc biết nhóm của mình lần lượt bị công an bắt giữ. Biết không thể nào thoát tội, Ngọc đã tới công an trình diện và thừa nhận là người trực tiếp dùng dao đâm khiến Hiếu tử vong.

Liên quan đến vụ việc, ngày 24.4, công an đã tiến hành bắt giữ Đỗ Thị Thanh Huyền (SN 2004, ngụ tỉnh Hà Tây), Nguyễn Ngọc Thành (SN 1992), Hoàng Trung Hiếu (SN 2001), Nguyễn Ngọc Trường (SN 1994, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk), Quang Văn Thế (SN 1997), Vi Văn Hà (SN 1997), Vi Văn Mạo (SN 1999), Quang Văn Lợi (SN 2000, cùng ngụ Nghệ An), Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1998, quê Hà Nội) và Lương Thế Anh (SN 1999, ngụ quận Bình Tân, TPHCM).

Vụ việc chỉ xuất phát từ mâu thuẫn trên facebook. Ảnh : C.T

Công an xác định các đối tượng và nạn nhân đang làm việc tại các xưởng cơ khí và may mặc tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Hầu hết nhóm đối tượng đều dưới 18 tuổi. Bước đầu, tại cơ quan công an nhóm khai nhận nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook.

Theo đó, Thành và Hiếu có những mâu thuẫn trong việc phát ngôn trên mạng. Sau đó, Thành mang chuyện kể lại cho em trai là Trường. Nghe xong chuyện, Trường lên kế hoạch dạy cho Hiếu 1 bài học. Vì biết Hiếu hay tới công viên Gia Phú, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú chơi mỗi dịp cuối tuần nên Trường cùng nhóm bạn tìm tới.

Khoảng 22h ngày 15.4, Hiếu cùng bạn tới công viên để chơi. Lúc này, nhóm Trường chạy lại xông vào đánh tới tấp. Người bạn hoảng sợ tìm cách bỏ chạy, Hiếu bị té nên không chạy thoát. Bất ngờ, Ngọc xông vào dùng dao đâm Hiếu gục tại chỗ.

Gây án xong, nhóm rời khỏi hiện trường. Hiếu được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Công an quận Tân Phú vào cuộc điều tra xác định nhóm nghi can gây án nên tiến hành bắt giữ. Riêng Ngọc gây án xong đã bỏ trốn khỏi địa phương.