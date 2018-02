Lời khai của người chồng đâm chết vợ trong ngày mùng 1 Tết

(Dân Việt) Tại cơ quan công an, người chồng khai nhận hành vi phạm tội. Do phát hiện vợ nhắn tin với trai lạ nên đã gặng hỏi thì xảy ra cự cãi, bực tức Cang dùng dao sát hại vợ tử vong tại nhà ngay ngày mùng 1 Tết.

Ngày 18.2 (mùng 3 Tết), Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Trung Cang (SN 1986, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân chính là vợ của Cang, chị Nguyễn Thu Th. (SN 1990, ngụ huyện Hóc Môn).

Tại cơ quan công an, người chồng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Cang và chị Th. vốn là vợ chồng đã lâu và sinh sống tại ngôi nhà ở tổ 11, ấp 3, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Vào chiều 16.2 (tức mùng 1 Tết), Cang tình cờ lấy máy tính bảng của vợ xem thì phát hiện vợ mình có trao đổi tin nhắn qua facebook một cách tình cảm với một người đàn ông lạ. Lúc này, Cang gặng hỏi chị Th. thì xảy ra cự cãi lớn tiếng. Quá tức giận, Cang dùng dao đâm nhiều nhát vào người vợ của mình cho tới khi chị Th. gục tại chỗ. Người dân ở khu vực phát hiện sự việc kiểm tra thì chị Th. đã tử vong nên lập tức báo công an.

Công an huyện Hóc Môn cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. Riêng Cang đã tới công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.