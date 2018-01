Lời khai của tài xế Uber dùng dao cướp tài sản cô gái ở TP.HCM

(Dân Việt) Tại cơ quan công an, tài xế Uber khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Do nợ nần cờ bạc nên tài xế này đã nảy sinh ý định cướp tài sản của nữ hành khách bắt xe lúc sáng sớm.

Ngày 4.1, Công an quận Tân Bình, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thiện Trung (ngụ đường Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị T (SN 1988, quê Bà Rịa - Vũng Tàu, trú quận Tân Bình).

Tài xế Trung lúc bị bắt. Ảnh: C.T

Tại cơ quan công an, Trung khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tài xế Uber khai do nợ nần cờ bạc nên đã nảy sinh ý đinh đi cướp tài sản để trả nợ. Trung mua xe hơi hiệu Ford Ecosport mang BKS 51G-374.48 để sử dụng chạy taxi công nghệ thông qua ứng dụng Uber. Do dính vào bài bạc dẫn đến nợ nần, Trung đã phải bán chiếc xe để trả tiền thua bạc. Không có xe để chạy Uber, Trung đã thuê lại chiếc Chevrolet Spark mang BKS 51F-848.66 để tiếp tục chạy taxi.

Rạng sáng 2.1, Trung nhận được tín hiệu đi đón khách là chị T ở đường Nguyễn Biểu, quận 5 (TP.HCM) về một chung cư trên đường Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình. Khi chị T lên xe, Trung thấy cô gái trẻ mang theo túi xách và sử dụng điện thoại đắt tiền nên nảy lòng tham, nghĩ rằng trong đêm thanh vắng không có người qua lại trên đường nên làm liều.

Trung rẽ vào đoạn đường nhỏ dẫn vào chung cư và bất ngờ dừng xe, bấm nút khóa cửa và rút ra con dao nhọn sáng loáng chĩa thẳng vào chị T, yêu cầu chị phải giao túi xách, tiền và chiếc điện thoại hàng hiệu. Vì lo sợ, chị T đã đưa 8 triệu đồng, 200 USD và điện thoại iPhone. Tổng tài sản khoảng 28 triệu đồng.

Tang vật thu giữ. Ảnh: C.T

Chưa hết, khi lấy được tài sản, Trung còn buộc chị phải mở khóa điện thoại, thoát tài khoản iCloud ra khỏi máy để cho hắn tự do đăng nhập sử dụng. Trong lúc chị T giằng co, Trung cứa dao khiến 2 ngón tay chị chảy máu. Trung điều khiển xe ra khỏi chung cư khoảng 100m rồi mở cửa đẩy chị T xuống đường.

Sau khi cướp được tài sản, nghĩ công an không thể tìm ra được mình vì thông tin của chiếc xe với số điện thoại đăng ký với Uber không trùng khớp, nên Trung vẫn ung dung chạy xe đi đón khách như thường.

Bằng nghiệp vụ, công an đã xác minh được chiếc xe sử dụng để đón chị T là chiếc Chevrolet Spark BKS 51F-848.66 do anh Nguyễn Cảnh T (ngụ quận 4, TP.HCM) đứng tên chủ sở hữu. Anh T cho biết đã cho 1 người tên Phong ở quận Phú Nhuận thuê từ tháng 7.2017 tới nay. Công an liên lạc với anh Phong thì người này cho biết, chiếc xe được một thanh niên tên Nguyễn Thiện Trung thuê lại từ khoảng gần một tháng nay.

Đến 11h cùng ngày, trinh sát đã tìm ra được vị trí chiếc xe đang đậu tại khu vực phường 12, quận 10. Lúc này, Trung đang ngồi ung dung bật ứng dụng qua điện thoại để đón khách. Khám xét nhanh trên người và trong chiếc xe, công an thu giữ được chiếc điện thoại iPhone 7 Plus, 1,4 triệu đồng, con dao nhọn.

Hiện, công an đang điều tra mở rộng.