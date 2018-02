Lời khai nghi phạm dùng hung khí chém nữ bác sĩ, cướp tài sản

(Dân Việt) Ngày 4.2, Công an quận 9, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Mai Thành Đạt (SN 1999, ngụ phường Phước Long A, quận 9) để điều tra về hành vi dùng mã tấu cướp tài sản của người dân ở khu vực.

Nạn nhân là bà T.T.K.O (SN 1975, ngụ phường Phước Long B, quận 9), là bác sĩ, đang làm việc tại một phòng khám tư ở Đồng Nai.

Đối tượng tại công an. Ảnh: C.T

Bước đầu tại cơ quan công an, Đạt thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Do cần tiền mua ma tuý sử dụng nên Đạt đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Theo đó, khoảng 5h ngày 15.11.2017, Đạt điều khiển xe máy mang theo mã tấu đến khu vực gần UBND quận 9 rình rập chờ người đi đường sơ hở để cướp tài sản. Khi phát hiện nữ bác sĩ O mang theo ba lô (trong có 1,6 triệu đồng, điện thoại iPhone 6, thẻ bảo hiểm y tế và một số đồ dùng cá nhân) đi bộ từ nhà ra xa lộ Hà Nội đón xe buýt để về một bệnh viện ở Đồng Nai làm việc, Đạt rút mã tấu xông vào chém tới tấp khiến nữ bác sĩ trọng thương. Lúc này, nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, một số người đi đường chạy đến nên Đạt lên xe máy bỏ chạy. Bà O được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Đoạn đường xảy ra vụ cướp. Ảnh: C.T

Công an quận 9 đã có mặt tại hiện trường lấy lời khai các nhân chứng, vào bệnh viện lấy lời khai bà O để truy xét hung thủ. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định nam thanh niên thực hiện vụ cướp là Đạt nên đã tiến hành truy bắt. Tuy nhiên, khi công an tìm tới nơi ở thì Đạt đã bỏ trốn.

Khoảng 21h30 ngày 3.2, trinh sát Công an quận 9 phát hiện Đạt xuất hiện ở gần nhà người thân trên xa lộ Hà Nội, phường Phước Long A nên đã khống chế, bắt giữ đưa về trụ sở. Qua đấu tranh, Đạt thừa nhận hành vi phạm tội. Đạt còn khai thêm cùng 1 đối tượng (chưa rõ lai lịch) thực hiện một số vụ cướp khác trên địa bàn cũng với thủ đoạn dùng mã tấu chém nạn nhân rồi cướp tài sản.

Hiện công an đang điều tra mở rộng.