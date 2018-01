Lời khai nghi phạm giết, hiếp cô gái chăn dê dưới chân núi Mồ Côi

Sau chầu nhậu, Đởi (21 tuổi, ngụ An Giang) mon men đến chân núi sát hại cô gái chăn dê, giao cấu với thi thể rồi bỏ về nhà nằm ngủ cho đến khi bị cảnh sát bắt giữ.

Ngày 6.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối với Lâm Văn Đởi (22 tuổi, trú tại ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn) để điều tra về hành vi Giết người và Hiếp dâm. Kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát, chiều 3.1, một người dân ở xã Châu Lăng phát hiện thi thể của Hiền (27 tuổi, ngụ cùng xã) đã tử vong dưới chân núi Mồi Côi. Qua khám nghiệm, vùng trán và 2 mắt của nạn nhân có vết bầm, vùng bụng và đùi có nhiều vết xây xát, trên cổ có vết bầm. Cách nơi tử thi nằm khoảng 15m, cảnh sát phát hiện đôi dép nhựa của nạn nhân cùng mảnh áo ngực. Quanh hiện trường, có nhiều dấu vết giằng co giữa nạn nhân và kẻ thủ ác. Làm việc với cảnh sát, gia đình cho biết nạn nhân thường hay thả dê dưới chân núi Mồ Côi. Buổi chiều xảy ra sự việc, cô gái 27 tuổi này vẫn đi thả dê bình thường cho đến khi xảy ra sự việc. Nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: Tiến Tầm/CAAG Cảnh sát đã khoanh vùng, rà soát nghi phạm gây án. Đến 20h ngày 3.1, cảnh sát đã bắt khẩn cấp Lâm Văn Đởi tại nhà riêng. Tại cơ quan điều tra, Đởi khai nhận trưa cùng ngày có ngồi nhậu với cha ruột của Hiền và một số người bạn. Trong lúc nhậu, Đởi nhìn thấy nạn nhân đi chăn dê ở chân núi nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục. Đến khoảng 15h30 cùng ngày, Đởi nghỉ nhậu và điều khiển xe máy đến chân núi tìm Hiền. Lúc này, nạn nhân đang chăn dê ở phần đất ruộng, dưới chân núi Mồ Côi. Cảnh sát khoanh vùng điều tra, thu lượm dấu vết tại hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: M.A Đởi mon men lại nói chuyện, đòi cô gái 27 tuổi cho mình quan hệ tình dục. Nạn nhân không đồng ý, hai người xảy ra cự cãi. Đởi siết cổ nạn nhân cho đến khi tử vong rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Gây án xong, Đởi lấy xe máy về nhà nằm ngủ cho đến khi lực lượng cảnh sát đến nhà bắt giữ. Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, Công an huyện Tri Tôn đã bàn giao vụ việc cho cơ quan điều tra của công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền. Ông Trần Văn Để (57 tuổi, cha ruột Hiền) kể trưa hôm đó, Đởi cùng ông và vài người khác uống hết 3 thùng bia. Tàn tiệc, ai về nhà nấy. Trong khi đó, con gái ông vẫn đi chăn dê ở chân núi như ngày thường. Người dân đến chia buồn với gia đình nạn nhân. Ảnh: M.A Đến khoảng 16h30, ông nghe hàng xóm thông báo thi thể con gái được phát hiện ở chân núi. “Do nhà nghèo, Hiền học đến lớp 8 thì nghỉ. Hàng ngày, Hiền ở nhà chăn đàn dê 11 con và phụ gia đình làm 1,5 công đất rẫy”, ông Để cho hay. Còn Đởi làm công nhân cho xí nghiệp khai thác đá, ngụ cùng xã. Gia đình ông Để có người cháu làm chung mỏ đá với Đởi nên quen biết và ngồi nhậu với nhau.

Theo Minh Anh (Zing)

