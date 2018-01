Lời khai nghi phạm vụ nổ cây ATM kinh hoàng trong đêm ở Nghệ An

(Dân Việt) Hai nghi phạm mang thuốc nổ, kíp nổ và dây cháy chậm xuống phòng trọ ở TP.Vinh (Nghệ An) chế tạo thành quả mìn rồi đưa đến đặt ở cây ATM ở thị xã Cửa Lò kích nổ...

Theo PLO: Ngày 19.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ Nguyễn Đình Thành (22 tuổi, trú xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp), Nguyễn Văn Hiệp (19 tuổi, trú xã Châu Thái, Quỳ Hợp), Lương Văn Hòa (22 tuổi) và Ngân Văn Dũng (26 tuổi, cùng trú xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp) để điều tra hành vi mua, bán trái phép chất nổ, chế tạo mìn gây nổ hỏng cây ATM.

Sau đó, Công an huyện Nghĩa Đàn bắt giữ và chuyển Thành, Hiệp lên Phòng An ninh điều tra Công an Nghệ An điều tra hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ là một quả mìn tự chế (trọng lượng 1,6kg). Khám xét nơi ở của Thành và Hiệp, công an thu giữ thêm 2 kíp nổ gắn dây cháy chậm.

Thành và Hiệp khai nhận, ngày 21.12.2017, Thành mua 2kg thuốc nổ công nghiệp, 5 kíp nổ, 5 đoạn dây cháy chậm từ Hòa và Dũng ở huyện Quỳ Hợp.

Thành và Hiệp mang số thuốc nổ trên xuống phòng trọ ở TP.Vinh (Nghệ An) chế tạo thành quả mìn rồi đưa đến đặt ở cây ATM nêu trên kích nổ nhằm lấy tiền tiêu xài và trả nợ. Tuy nhiên, cả hai không lấy được đồng tiền nào. Chưa dừng lại ở đó, ngày 15.1, Thành cùng Hiệp chế tạo một quả mìn khác để đi trộm xe máy thì bị bắt giữ.

Ngày 19.1, Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã tặng hoa, biểu dương, chúc mừng, khen thưởng ban chuyên án trên.

Hiện trường vụ nổ hỏng cây ATM. Nguồn: PLO

Như Dân Việt đã đưa tin, hơn 2h ngày 22.12.2017, xảy ra vụ nổ lớn tại cây rút tiền tự động ATM của một ngân hàng ở thị xã Cửa Lò. Sau khi xảy ra vụ nổ, mọi người gần đó giật mình tỉnh giấc, chạy ra thì thấy tấm kính trước cây ATM (đặt gần cổng Trường CĐ Du lịch - Thương mại Nghệ An, số 127 đường Sào Nam, thị xã Cửa Lò) bị vỡ vụn, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe.

Chị Linh Chi kể lại sự việc. Ảnh: Zing

Nhân chứng kể lại giây phút cây ATM nổ tung Khi chị Linh và mọi người đang nằm ngủ thì nghe tiếng nổ đinh tai, chạy ra thì thấy cây ATM nằm cạnh Trường Cao đẳng Nghề - Du lịch Nghệ An bị nổ tung, kính bắn tung tóe khắp nơi. Nguồn: Zing

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các phòng và Công an thị xã Cửa Lò đến điều tra, triển khai công tác khám nghiệm hiện trường. Ngày 29.12.2017, Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án 127H để tập trung điều tra, truy bắt các đối tượng.

Đến ngày 10.1, cơ quan Công an thị xã Cửa Lò ra quyết định khởi tố vụ án về tội Hủy hoại tài sản.