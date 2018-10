Lời khai ngỡ ngàng của gã em rể sát hại chị dâu trong khách sạn

Như Dân Việt đã thông tin: Công an TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái đang phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tại tổ 9, phường Hợp Minh (TP.Yên Bái).

Theo đó, chiều 21.10, Bùi Anh Mỹ (34 tuổi, trú tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên) đưa chị dâu là H.T.L (27 tuổi) vào khách sạn P.T. Tại đây, do mâu thuẫn tình ái nên Mỹ đã siết cổ nạn nhân đến chết rồi nhanh chóng lấy xe máy rời khỏi hiện trường.

Nghi phạm Bùi Anh Mỹ. Nguồn: VNN

Theo VNN: Khi di chuyển đến huyện Trấn Yên, Mỹ vào nhà 1 người dân để gửi xe máy rồi đi bộ lên đường Âu Cơ và lao đầu vào ô tô tự tử, nhưng bất thành. Đối tượng này ngay sau đó được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Lãnh đạo Công an xã Việt Hồng cho biết, sau khi nhận được thông tin chồng bị tai nạn, chiều cùng ngày, vợ nghi phạm đến bệnh viện để chăm sóc.

Tại đây, Bùi Anh Mỹ đã kể lại toàn bộ vụ việc sát hại chị dâu của mình cho vợ nghe.

Sau đó, người vợ gọi điện báo tin cho Công an xã Việt Hồng. Đồng thời, Công an xã báo cáo sự việc lên Công an thị trấn để phối hợp xác minh làm rõ vụ việc.

Nạn nhân H.T.L. Nguồn: VNN

Xác minh lời khai của Bùi Anh Mỹ, lực lượng công an phát hiện chị Hoàng Thị L tử vong trên giường tại nhà nghỉ trên, mặc nguyên quần áo, các tài sản gồm điện thoại, túi, nhẫn còn nguyên vẹn.

Theo Lao Động: Mỹ thừa nhận có quan hệ tình cảm với chị L. Trưa 21.10, Mỹ hẹn chị L đến khách sạn tâm sự. Tại đây, chị L nói muốn ly dị, Mỹ khuyên can song chị L không nghe. Đối tượng đã khống chế, bóp cổ cho đến khi nạn nhân bất động.

Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ xử lý Bùi Anh Mỹ về hành vi Giết người.

Theo SaoStar: Chia sẻ thêm về đối tượng, lãnh đạo Công an xã Việt Hồng cho hay, ở địa phương Bùi Anh Mỹ chủ yếu ở nhà làm MC, phục vụ phông bạt cho đám cưới. Cuộc sống gia đình của Mỹ bình thường và đã có 2 con gái.

Trước khi gây án 2 ngày, Bùi Anh Mỹ đăng tải lên mạng xã hội Facebook với nội dung: “Lần cuối lên sân khấu, vĩnh biệt” cùng với đó là hình ảnh anh ta đang dẫn chương trình (MC) cho một đám cưới. Ngay sau đó status này đã được gỡ bỏ.

Trước khi gây án 2 ngày, Mỹ đăng lên Facebook với nội dung: “Lần cuối lên sân khấu, vĩnh biệt”. Nguồn: SaoStar

Về mối quan hệ giữa người này với chị dâu, Công an xã chỉ nghe trong dư luận chứ chưa nghe gia đình hai bên trình báo hay giải quyết vấn đề này.