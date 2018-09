Lời khai người chồng nghi sát hại vợ rồi trốn bằng xe máy hơn 400km

(Dân Việt) Ngày 26.9, liên quan đến vụ chồng sát hại vợ rồi ra tự thú như đã thông tin, Công an TP.HCM đang tạm giữ đối tượng Võ Đinh Hùng (SN 1963, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là bà N.T.L (51 tuổi, ngụ quận Tân Phú, trú huyện Bình Chánh, là vợ của Hùng).

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Hùng và bà L (là vợ chồng và có với nhau con gái là chị V.T.B.T). Cả gia đình sinh sống ở ngôi nhà ở ấp 2, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Thời gian gần đây, cả 2 vợ chồng phát sinh mâu thuẫn dẫn tới cự cãi lớn tiếng với nhau.

Tối 20.9, Hùng và bà L tiếp tục xảy ra cự cãi do mâu thuẫn trong chuyện sinh hoạt. Bực tức, Hùng dùng chày, dao đánh và đâm nhiều nhát vào phần mặt, vai, tay… bà L khiến bà tử vong tại chỗ. Gây án xong, Hùng hoảng loạn ngồi cạnh thi thể vợ, lúc sau Hùng nghĩ cách bỏ trốn.

Sau đó, Hùng lấy xe máy mang BKS: 92N8 – 7063 đi từ nhà mình về tỉnh Quảng Nam để tránh bị công an truy xét. Tuy nhiên, khi đi được hơn 400km tới TP.Nha Trang, biết tội lỗi mình gây ra không thoát được nên Hùng đã tới công an tự thú.

Công an khám nghiệm 1 vụ án mạng trước đó. Ảnh minh họa: C.T

Ngày 21.9, Hùng điều khiển xe máy tới Công an TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà tự thú. Tại công an, Hùng khai nhận hành vi như trên.

Sự việc được Công an TP.Nha Trang thông báo cho Công an TP.HCM. Ngày 25.9, Công an TP.HCM đã tiến hành di lý Hùng về TP.HCM để phục vụ việc điều tra.

Như đã thông tin, ngày 21.9, chị V.T.B.T (21 tuổi, là con bà L) ra khỏi nhà đi học. Tối cùng ngày, khi trở về nhà, chị phát hiện cửa khóa trái nên gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời. Khi vừa mở cửa vào phòng vệ sinh, chị T hốt hoảng phát hiện mẹ nằm bất động với nhiều vết thương trên người nên hô hoán. Hàng xóm nghe thấy chạy qua, phát hiện người phụ nữ đã tử vong trước đó nên báo công an.

Công an xác định, thi thể bà L có nhiều vết chém bằng dao, chày ở mặt, vai, tay… Tại hiện trường, căn nhà không bị xáo trộn nhưng đối tượng Hùng - chồng bà L cùng xe máy đã biến mất sau khi xảy ra vụ việc. Công an tình nghi đối tượng Hùng là nghi phạm nên tiến hành truy xét.