Lý lịch “bất hảo” của nghi phạm đâm chết nam thanh niên ở Mỹ Đình

(Dân Việt) Nghi phạm sát hại nam thanh niên ở Mỹ Đình chỉ vì một câu nói vốn là một thành phần "bất hảo" tại địa phương.

Nguyễn Văn Quang bị bắt giữ tại trụ sở Cơ quan CSĐT. Liên quan tới vụ anh N.Đ.L. (SN 1995, quê ở Nghệ An) bị đâm tử vong trước cửa phòng trọ trong ngõ 63, đường Lê Đức Thọ, cơ quan cảnh sát điều tra quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án là Nguyễn Văn Quang (SN 1982, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Sáng 28/9, trao đổi với PV, Trung tá Đinh Văn Thanh, Trưởng Công an phường Mỹ Đình 2 cho biết, tại địa phương, Quang là thành phần thuộc diện “bất hảo” được chính quyền địa phương chú ý. Trước đây, Quang ở cùng gia đình tại tổ dân phố Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2. Sau đó gia đình Quang đã bán nhà, chuyển sang sinh sống tại tổ 13, thôn Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Đáng chú ý, trước khi gây ra án mạng, Quang có tới 4 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy; 1 tiền sự về hành vi Xâm hại sức khỏe người khác, vừa bị Công an huyện Hoài Đức xử phạt tháng 7-2018. “Ngay sau khi xảy ra án mạng, chúng tôi đã xuống hiện trường. Thông qua trích xuất camera, nhận diện đối tượng bịt khẩu trang gây án chính là Quang nên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ rà soát, bắt giữ được đối tượng sau gần 3 giờ đồng hồ”, Trung tá Thanh cho biết. Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Trước đó, khoảng 8h30 tối 25/9, anh N.Đ.L. bị một đối tượng cầm theo hung khí truy sát. Khi L. chạy vào ngõ 63 đường Lê Đức Thọ thì bị đối tượng đâm tử vong trước cửa một phòng trọ. Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra thu giữ tại hiện trường 1 lưỡi dao dạng dao bầu và một chuôi dao bằng gỗ gần thi thể nạn nhân. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị một vết thương ở ngực trái xuyên thủng bao tim. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định nghi phạm sát hại anh L. là Nguyễn Văn Quang. Sau 3 giờ truy tìm, tới khoảng 23h cùng ngày, lực lượng điều tra đã bắt giữ được Quang khi đối tượng trốn về nhà trọ tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm.

