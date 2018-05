Màn kịch tinh vi của hai mẹ con sau khi sát hại người chồng nát rượu

Sau khi gây ra cái chết thương tâm cho người chồng là Khổng Văn Tuấn, Hoàng Thị Lập (39 tuổi) cùng con trai là Khổng Minh V (13 tuổi, cùng trú tại khu 21, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) loan tin rằng anh Tuấn tử vong do mắc bệnh trọng; đồng thời tìm cách hợp lý hóa các chứng cứ hòng che mắt Công an.

Sau 17 ngày kiên trì đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh đã làm rõ nội dung vụ án. Ngày 9-5, sau khi tiến hành thực nghiệm điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lập về tội danh trên.

Kể lại với chúng tôi quá trình điều tra vụ án, Thượng tá Phạm Đình Thi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ không giấu được nỗi buồn, những trăn trở, anh nhớ lại:

Ngày 20-4 (tức 5-3 âm lịch), đúng vào thời điểm Công an tỉnh Phú Thọ triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng, đơn vị nhận được thông báo của Công an huyện Lâm Thao về cái chết bất thường của anh Khổng Văn Tuấn. Vào sáng cùng ngày, người thân trong gia đình phát hiện nạn nhân tử vong ở trên giường ngủ tại phòng riêng, ở vùng cổ và mặt có một số vết xây xát.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đại tá Lưu Đức Tỉnh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an huyện Lâm Thao, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Căn cứ vào các dấu vết thu thập được, bước đầu xác định đây là vụ án mạng...

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đã tiến hành rà soát toàn bộ đối tượng nghi vấn ở khu vực xã Tứ Xã; dựng các mối quan hệ của gia đình Tuấn với những người xung quanh.

Quá trình thu thập thông tin xác định: Vợ chồng anh Tuấn, chị Lập đều là những người lao động. Anh Tuấn trước đây làm nghề thợ mộc còn chị Lập thì làm công việc đồng áng, được đánh giá là người phụ nữ chăm chỉ... Giữa hai vợ chồng họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, nguyên nhân bắt nguồn từ việc anh Tuấn hay uống bia rượu. Vào thời điểm xác minh, không phát hiện họ có mâu thuẫn với những người xung quanh...

Đối tượng Lập tại cơ quan Công an.

Tổng hợp các nguồn tin thu thập được, mọi nghi vấn đều tập trung vào đối tượng Lập. Song vào thời điểm đó, Lập và những người thân trong gia đình không có biểu hiện gì bất thường.

Thượng tá Phạm Đình Thi cho biết: Trong quá trình được mời lên cơ quan Công an làm việc, Lập và con trai là cháu Khổng Minh V không có diễn biến bất thường. Ngoài lời khai khá trùng khớp, cả hai đều khẳng định rằng anh Tuấn chết do bệnh lý. Điều này khá trùng khớp với lời khai của một số nhân chứng cho biết sức khỏe hiện nay của anh Tuấn có bất thường.

Ngày 15-4, anh Tuấn nghỉ ốm, bị ho ra máu đồng thời bị chảy máu cam. Tuy nhiên, quá trình đánh giá nguồn tài liệu do Phòng Cảnh sát hình sự báo cáo về, Đại tá Lưu Đức Tỉnh nhận định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, đối tượng gây án có từ 2 người trở lên. Nạn nhân chắc chắn bị siết cổ bởi phổi bị phù và xung huyết, đây là dấu vết đặc trưng của người bị chết ngạt...

Từ định hướng trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã cử 5 điều tra viên dày dạn kinh nghiệm làm việc với Lập và cậu con trai 13 tuổi; cùng thời điểm này 12 cán bộ, chiến sỹ của đơn vị cũng được tung xuống địa bàn, tiếp tục nắm bắt thông tin.

Trao đổi với chúng tôi, các điều tra viên của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Dù hơn chục tuổi nhưng Khổng Minh V là đứa trẻ cực kỳ giảo hoạt. Trong suốt quá trình làm việc, V đều khai báo không biết gì về việc bố đã mất. Còn đối tượng Lập thì cũng đóng khung thông tin...

Quá trình đấu tranh, đến khoảng 15h ngày 4-5, đối tượng xin gặp Thượng tá Phạm Đình Thi xin khai báo. Khi ấy, Lập có vẻ rất thành khẩn. Chị ta thừa nhận cái chết của anh Tuấn là do mình gây ra. Nhưng cho biết do xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc Lập đẩy chồng ngã ở khu vực cầu thang. Sau đó, Lập lên trên gác cùng với con trai, khi quay trở xuống thì phát hiện anh Lập đã tử vong...

Lời khai của Lập chưa chuẩn nên Thượng tá Phạm Đình Thi tiếp tục chỉ đạo anh em kiên trì động viên đối tượng. Khi xét hỏi, anh không đưa ra các chứng cứ để buộc tội mà tác động về tâm lý, nói đến quy luật nhân quả, dùng tình cảm để tác động và cảm hóa Lập. Mỗi buổi sáng khi Lập đến cơ quan Công an làm việc, Thượng tá Thi lại hỏi han, tác động và tâm lý... Con trai Lập là Khổng Minh V đã chia sẻ rằng có mơ thấy bố.

Đến ngày 6-5, Lập đã chủ động xin được gặp Thượng tá Thi và đến lúc này đã khai báo hành vi phạm tội:

Cách đây gần 20 năm, Lập và anh Tuấn nên vợ nên chồng. Nhà Tuấn đông anh em, trong khi nhà Lập cũng chỉ trông vào mấy sào ruộng nên kinh tế chẳng khá giả gì. Lập là người chịu thương, chịu khó, một mình chị ta cáng đáng cả mấy sào ruộng, vào những ngày mùa thì đi làm từ 2-3 giờ sáng rồi lại trở về cơm nước, phục vụ gia đình; còn anh Tuấn thì thời gian sau này thường xuyên say rượu, mỗi khi uống rượu vào lại chửi mắng rồi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với con. Những lúc cãi nhau với chồng, Lập thường nói rằng muốn cướp đi mạng sống của Tuấn...

Sáng 20-4, giữa vợ chồng họ lại xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã nhau. Sau đó, Lập đi phòng ngủ của con trai rồi nói rằng mẹ vừa bị đánh. Sau đó cả hai mẹ con đi xuống nhà và quyết định thực hiện hành vi phạm tội.

Khi Lập cùng con trai xuống tầng 1 thì anh Tuấn đang nằm ngủ, cả hai vén màn trèo lên giường. Lúc này anh Tuấn đang ngủ say nên không phát hiện sự việc trên, đối tượng Lập lấy chiếc khăn chuẩn bị trước đó, siết cổ anh Tuấn; V giúp sức cho mẹ bằng cách giữ chặt bố...

Sau khi sự việc xảy ra, Lập cùng con trai xóa đi toàn bộ dấu vết bằng cách thay áo, lau vết máu dính trên người anh Tuấn, đồng thời Lập yêu cầu con trai phải giữ bí mật sự việc... Nhưng Lập không ngờ rằng hành vi tàn ác của chị ta đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ lật tẩy.

Hiện Lập đã bị tạm giam, đối mặt với bản án do chị ta gây ra còn V đang ở tuổi vị thành niên nên chưa phải chịu trách nhiệm về hình sự. Phía sau vụ án này là bài học đau xót về sự xuống cấp của đạo đức gia đình; việc giải quyết mâu thuẫn tại cơ sở.