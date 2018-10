Mang súng, dao bắt 2 cô gái vào quán karaoke làm "dịch vụ"

(Dân Việt) Hiếu “sự” bàn với Hiếu “thanh” đi bắt 2 cô gái đưa đến các quán karaoke phục vụ hát cùng khách nhằm kiếm tiền “hoa hồng”.

Hiếu “sự”, Hiếu “thanh” và Huy (từ trái qua phải).

Ngày 3/10, một lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Nam Định đã ra quyết định khởi tố 3 đối tượng Vũ Anh Hiếu (tức Hiếu “sự”, 21 tuổi, đã có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích), Lê Đình Hiếu (tức Hiếu “thanh”, 21 tuổi) và Vũ Quang Huy (19 tuổi) để làm rõ hành vi “Bắt, giữ và giam người trái pháp luật” và có dấu hiệu “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo điều tra ban đầu, Hiếu “sự” là đối tượng côn đồ chuyên đi tìm các cô gái để dụ dỗ, chăn dắt, đưa vào các quán karaoke làm gái hát phục vụ.

Khi biết có 2 cô gái mới từ tỉnh Quảng Ninh về TP.Nam Định thăm bạn và hiện đang ở một nhà trọ tại phường Trường Thi, Hiếu “sự” bàn với Hiếu “thanh” đi bắt 2 cô gái đưa đến các quán karaoke phục vụ hát cùng khách nhằm kiếm tiền “hoa hồng”. Sau đó, cả hai rủ thêm Vũ Quang Huy cùng tham gia đi bắt 2 cô gái.

Tang vật cơ quan điều tra thu giữ từ các đối tượng.

Trước khi hành động, Hiếu “sự” mang theo 1 khẩu súng Colt, bên trong ổ đạn đã nạp sẵn 3 viên đạn; 1 bình xịt hơi cay và 1 dao lê dài khoảng 20cm. Huy mang theo 2 con dao thửa, mỗi dao dài khoảng 70cm.

Khoảng 22h30 ngày 9/9, cả 3 đi ô tô đến nhà trọ của 2 cô gái. Huy và Hiếu “thanh” đứng ngoài cảnh giới, Hiếu “sự” cầm theo một dao lê vào trong nhà trọ đe dọa, bắt 2 cô gái phải đi theo hắn.

Thấy 2 cô gái không ngừng khóc, van xin được tha về, Hiếu “thanh” không đồng ý nhận vào làm.

Hiếu “sự” sau đó chở 2 cô gái sang Ninh Bình giao cho một người bạn, mục đích bắt 2 cô gái phải phục vụ tại các quán hát do người bạn này quản lý. Tuy nhiên do 2 cô gái vẫn khóc đòi về, nên người bạn của Hiếu “sự” không nhận. Do các cô gái không chịu phục vụ nên Hiếu “sự” đã tha cho 2 cô gái về.

Hai cô gái sau đó đã tới công an trình báo sự việc. Tiếp nhận thông tin, Công an TP.Nam Định đã làm rõ nhóm đối tượng Hiếu “sự”, Hiếu “thanh” và Vũ Quang Huy gây ra vụ việc nên đã bắt giữ để điều tra, làm rõ vi phạm.