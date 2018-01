Manh mối bất ngờ giúp cảnh sát “vạch mặt” tên cướp dọa nổ bom ngân hàng

(Dân Việt) Chỉ 20 giờ sau khi xảy ra vụ cướp ở phòng giao dịch Ngân hàng Agribank, Công an Bắc Giang đã tìm ra nghi phạm từ manh mối bất ngờ.

Nguyễn Đức Minh (ảnh nhỏ) và tang vật gây án

Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án “Cướp tài sản” xảy ra tại phòng giao dịch Dĩnh Kế, Ngân hàng Agribank (phường Dĩnh Kế, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), bắt giữ nghi phạm Nguyễn Đức Minh (SN 1983 tạm trú tại phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang) trong vòng 20 giờ đồng hồ sau khi xảy ra vụ cướp.

“Tao có 1 quả bom trong túi, bỏ tiền lên nếu không muốn chết”

Thông tin về vụ án, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, khoảng 15h ngày 26.1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của lực lượng Cảnh sát 113 về việc tại phòng giao dịch Dĩnh Kế xảy ra vụ cướp tài sản.

Vào cuộc điều tra, cơ quan điều tra xác định được, thủ phạm là đối tượng nam giới, mặc áo gió màu xám trắng đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, đi găng tay, mang theo một ba lô và đi xe máy.

Khi vào phòng giao dịch của ngân hàng, tên cướp lấy trong ba lô ra một mảnh giấy trên có ghi nội dung: “Tao có 1 quả bom, 1 khẩu súng trong túi, bỏ tiền lên nếu không muốn chết”, rồi đưa cho thủ quỹ Phòng giao dịch.

Tiếp đó tên cướp lấy 1 gói hình hộp chữ nhật, nói là bom, đặt lên bàn làm việc nơi nhân viên thủ quỹ ngồi và rút súng, yêu cầu thủ quỹ này mở két sắt lấy nhiều cọc tiền bỏ vào ba lô do hắn đã chuẩn bị sẵn. Tổng số tiền được xác định là 1,1 tỷ đồng. Sau đó, đối tượng cất súng vào trong ba lô, chạy ra ngoài và lên xe máy tẩu thoát.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án manh động, sử dụng vũ khí nguy hiểm, gây án giữa ban ngày và giữa trung tâm thành phố gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân, đại tá Phạm Mạnh Thường, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo xác lập chuyên án do Đại tá Dương Ngọc Sáu, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm trưởng ban.

Một chỉ huy Phòng PC45, Công an tỉnh Bắc Giang tham gia chuyên án cho biết, hàng trăm trinh sát thuộc phòng PC45, Phòng kỹ thuật hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an TP Bắc Giang… đã được huy động khẩn trương lần tìm manh mối và rà soát đối tượng tình nghi.

Trung tá Trần Hữu Thọ - Đội trưởng Đội điều tra trọng án, Phòng PC45 Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, quá trình điều tra vụ án, xác minh hung thủ gặp rất nhiều khó khăn.

“Đối tượng gây án có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Hắn dùng khẩu trang kín mặt, đội mũ lưỡi trai sùm sụp, đeo găng tay nên việc nhận dạng rất khó. Khi đó, cơ quan điều tra rà soát, sàng lọc nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn nhưng không tìm được một manh mối nào khả dĩ” - trung tá Thọ chia sẻ.

Cơ quan điều tra sau đó trích xuất hình ảnh thu được tại hiện trường gửi đến tất cả công an các huyện, phường, xã, thị trấn trong tỉnh để truy xét, phát động quần chúng tố giác tội phạm.

Minh (vòng tròn đỏ) dùng súng giả và bom giả uy hiếp nhân viên ngân hàng cướp tiền.

Quả bom giả là chìa khóa phá án

Trong những giờ đầu điều tra, thông tin Ban chuyên án nhận được không nhiều. Truy nóng theo chiếc xe gắn máy mà đối tượng sử dụng, cơ quan công an cũng không thu được kết quả khả dĩ.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và xác minh, truy xét từng dấu vết nhỏ nhất nghi phạm để lại hiện trường, cơ quan điều tra đã tìm ra manh mối để phá vụ án.

Qua việc khám nghiệm, Ban chuyên án xác định được khẩu súng gây án là dạng súng nhựa, súng đồ chơi. Còn vật đối tượng nói là bom thực chất là bom giả được chế từ một chiếc vỏ hộp điện thoại và mấy mẩu nhựa hình trụ.

Xác minh chủ nhân của chiếc hộp điện thoại tên cướp bỏ lại ngân hàng, cơ quan công an làm rõ danh tính của một đối tượng nữ. Tuy nhiên chiếc điện thoại đã được bán ra từ nhiều năm trước và chủ nhân của nó cũng đã chuyển nhà rất nhiều lần khiến cho việc tìm tung tích mất rất nhiều thời gian.

Tuy nhiên, với quyết tâm khám phá nhanh vụ án, đến chiều ngày 27.1, các trinh sát đã tìm ra mối liên hệ chặt chẽ giữa chủ nhân của chiếc hộp điện thoại với đối tượng tình nghi là Nguyễn Đức Minh.

Xác minh nhân thân, thời gian sinh hoạt của nghi phạm, cơ quan công an thu được được nhiều thông tin giá trị. Ngoài ra, thời điểm xảy ra vụ án, Minh tỏ ra có nhiều tiền, tiêu xài khá xông xênh.

Sau khi thu thập được chứng cứ, tài liệu, ngày 27.1, chưa đầy 20 giờ xảy ra vụ án, các trinh sát đã bắt giữ Minh khi đối tượng đang di chuyển trên chiếc xe ô tô Kia Pride trên địa phận tỉnh Bắc Ninh.

Tại cơ quan điều tra, Minh tỏ thái độ bình thản và viện nhiều lý do chối tội. Tuy nhiên, trước chứng cứ cơ quan điều tra đưa ra, Minh đã thú nhận hành vi cướp tài sản.

Theo Minh khai nhận, do làm ăn thua lỗ nợ nần chồng chất Minh đã nghĩ tới việc phải đi cướp để trả nợ. Do mấy tháng trước đã một lần giao dịch tại phòng giao dịch Dĩnh Kế nên Minh biết chi nhánh này chỉ có nhân viên nữ, dễ bề hành động.

Trước khi thực hiện kế hoặc, Minh đi mua một khẩu súng bắn đạn bi, rồi dùng chiếc vỏ hộp điện thoại chế thành một quả mìn. Còn chiếc xe máy sử dụng khi gây án, Minh mượn của người bạn. Để tránh sự truy xét của cảnh sát, Minh lắp biển số nhặt ở một cơ sở đồng nát.