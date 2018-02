Mâu thuẫn ngày Tết, chồng bị vợ cầm dao đâm vào ngực

(Dân Việt) Trong lúc hai vợ chồng mâu thuẫn, Ánh nổi giận cầm dao đâm vào ngực chồng khiến người chồng suýt mất mạng.

Ánh đâm chồng bị thương. (Ảnh minh họa) Ngày 22.2, lãnh đạo UBND thị trấn Phú Thứ (huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) cho biết, Công an huyện Kinh Môn đang điều tra, làm rõ vụ việc đối tượng Nguyễn Thị Ánh (SN 1996, ở thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn) đâm chồng bị thương. Thông tin ban đầu từ lãnh đạo UBND thị trấn Phú Thứ, tối 20.2 (mồng 5 Tết Mậu Tuất 2018), Ánh và chồng là anh Phí Văn Vinh (SN 1996) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, Ánh cầm dao đâm vào ngực chồng. Nạn nhân bị thương tích nặng và được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. “Vết đâm cần nhích thêm khoảng 2cm nữa là tính mạng nạn nhân có thể nguy hiểm. Hiện Công an huyện đã thụ lý điều tra vụ việc”, lãnh đạo UBND thị trấn Phú Thứ thông tin. Theo lãnh đạo UBND thị trấn Phú Thứ, vợ chồng Ánh đã có con và cùng kinh doanh buôn bán. Chính quyền sở tại chưa ghi nhận đôi vợ chồng trẻ xảy ra mâu thuẫn trước khi xảy ra vụ việc tối 20.2.

