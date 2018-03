Mâu thuẫn trong nạo vét mương, đâm chết trưởng xóm trước cửa nhà

(Dân Việt) Cả xóm đang nạo vét mương thoát nước thì mâu thuẫn xảy ra giữa ông Nguyễn Hữu Nhung và ông Nguyễn Văn Thắng. Trong quá trình xô xát ông Nhung đã dùng dao nhọn đâm vào người ông Thắng khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Chiều 7.3, trao đổi với Dân Việt, ông Đàm Văn Hiên – Chủ tịch UBND xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h15 phút ngày 6.3, ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1960, xóm trưởng xóm 3, xã Diễn Nguyên) huy động bà con trong xóm nạo vét kênh mương để phục vụ tưới tiêu cho cánh đồng lúa của xóm theo chỉ đạo của UBND xã Diễn Nguyên. Trong đó, có một đoạn kênh mương đi qua trước nhà của ông Nguyễn Hữu Nhung (SN 1958, cùng trú tại xóm 3).

Ảnh minh họa.

Sau khi đi uống rượu về, ông Nhung ra ngăn cản không cho tiếp tục nạo vét. Bởi ông Nhung cho rằng, việc nạo vét sẽ ảnh hưởng tới việc đi lại của gia đình và xóm phải bồi thường cho gia đình ông. Hai người xảy ra cãi vã.

Đến khoảng 16h15 phút, ông Nguyễn Hữu Nhung tới trước cửa nhà riêng của ông Nguyễn Văn Thắng và chửi bới. Tại đây, ông Nhung đã dùng dao nhọn đâm vào người ông Thắng khiến nạn nhân gục xuống và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an xã Diễn Nguyên có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo Công an huyện Diễn Châu điều tra làm rõ. Nghi can Nhung bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.

Vụ việc đang được Công an huyện Diễn Châu điều tra làm rõ.