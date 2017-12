Mùi hôi thối nồng nặc tố cáo ác nhân giết vợ con rồi giấu xác vào tường

Mùi hôi thối nồng nặc tố cáo ác nhân giết vợ con rồi giấu xác vào tường

(Dân Việt) Giết vợ cả và con gái 6 tuổi nhưng gã đàn ông thú tính chưa chịu dừng lại tại đó. Gã còn điên cuồng phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh rồi nhét vào bức tường xi măng đang xây dở trong nhà để phi tang.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. 2 mẹ con Sumitra alias Munni bị giết chết bởi chính người chồng, người cha của mình Bi kịch phận chung chồng Người dân tại ngôi làng Prasdiha (huyện Nalanda, Ấn Độ) không ai là không biết Sumitra Alias Munni (35 tuổi). Cô kết hôn với Yogendra Sonar (40 tuổi), vốn là một thợ xây có tay nghề ở địa phương. Tuy mới về làm dâu tại đây được vài năm nhưng tính cách vui vẻ, hòa đồng, chăm chỉ của cô luôn chiếm được cảm tình của những người có dịp tiếp xúc. Họ có với nhau hai đứa con, một bé trai 2 tuổi và bé gái Nidhi (6 tuổi) vừa mới bắt đầu đi học ở trường cách đây không lâu. Cuộc sống gia đình ban đầu rất hạnh phúc, cả hai cũng chăm chỉ làm lụng nuôi nấng con cái. Nhưng rồi, mâu thuẫn bắt đầu phát sinh từ những chuyện nhỏ nhặt và ngày càng lớn dần. Lúc này, Yogendra mới lộ rõ bản chất của một gã đàn ông vũ phu, gia trưởng. Những trận bạo hành liên tục đổ xuống đầu bà mẹ hai con. Tuy nhiên, đó chưa là gì so với nỗi đau tinh thần mà cô phải chịu đựng khi vào một ngày của 3 năm sau khi hết hôn, chồng cô dẫn theo một cô gái về và tuyên bố đây là vợ hai của anh ta, sẽ cùng sống dưới một mái nhà với Sumitra. Người vợ này có với Yogendra 3 đứa con, hai con gái, một con trai. Những người hàng xóm kể rằng hầu như ngày nào họ cũng nghe thấy hai người vợ của tên Yogendra cãi lộn. Cô vợ cả Sumitra đã phải gửi cậu con trai về nhà bố mẹ đẻ ở làng bên cạnh, còn cô và con gái thì ở lại sống với mẹ con vợ hai của chồng. Tuy nhiên, sau mấy ngày không nghe thấy tiếng ồn ào hay bóng dáng của người vợ cả và bé Nidhi, hàng xóm đã hỏi thăm ông Srikishun, bố chồng của nạn nhân, thì họ được ông này nói rằng cả ba mẹ con đều đã chuyển về nhà ngoại sống. Bí mật sau bức tường xây dở Dần dần, không ai còn nhắc tới ba mẹ con Sumitra bởi ai cũng nghĩ rằng không sớm thì muộn cô cũng sẽ tự giải thoát cho mình. Tuy nhiên, đó cũng là lúc những người hàng xóm của Yogendra bắt đầu choáng váng, nôn nao bởi một thứ mùi hôi thối bốc ra từ nhà Yogendra. Ban đầu chỉ một chút nhưng càng ngày, mùi càng trở nên nồng nặc Từ đây, những người hàng xóm bắt đầu thấy nghi ngờ và gọi điện báo cảnh sát. Khám xét nhà của đối tượng, ban đầu cảnh sát cũng không hiểu thứ mùi ấy bốc ra từ đâu sau khi chẳng tìm được thứ gì đặc biệt. Khi mọi thứ đang đi vào ngõ cụt thì vô tình họ nhận thấy sự bất thường của bức tường xây vội. Và sau khi phá bỏ bức tường ấy, cảnh sát đã phát hiện ra phần thi thể không còn nguyên vẹn của Sumitra trong khe tường. Thi thể bé Nidhi cũng được tìm thấy ở đây với vết cứa trên cổ họng. Từ đây, Yogendra – người chồng đồng thời là nghi phạm vụ án đã lập tức bị bắt giữ. Tại đồn cảnh sát, hắn tìm mọi cách quanh co chối tội nhưng cuối cùng, “Yogendra đã phải thú nhận tội ác dã man của mình và khai rằng các thành viên trong gia đình đã giúp y giết hại vợ con”, Cảnh sát trưởng huyện Nalanda nói Người vợ hai và cha mẹ của Yogendra cũng nhanh chóng bị bắt và tống giam. Tất cả đều bị cáo buộc với tội danh giết người man rợ. "Theo nhận định, rất có thể bé gái bị sát hại sau khi chứng kiến cảnh mẹ bị giết", Cảnh sát R Kamal, người chịu trách nhiệm xử lý vụ án này tiết lộ. ----------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 25/12/2017.

