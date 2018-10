Nam sinh phê thuốc truy sát mẹ, tự cắt đứt "của quý"

(Dân Việt) Không được mở cửa để ra ngoài, nam sinh viên 19 tuổi đã điên cuồng dùng dao truy sát mẹ trước khi tự cắt đứt “của quý”.

Trong các cuộc vui tới bến, không ít dân chơi coi chất kích thích như một thứ xúc tác không thể thiếu. Dù biện minh bằng lý do gì, thì trên thực tế đã có quá nhiều người bị ma túy, thuốc lắc tàn phá, thậm chí tước đi mạng sống. Loạt bài "Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc" sẽ tiết lộ những hệ lụy đau lòng đằng sau tệ nạn này. Charlie Mann đã phải chịu án tù 16 tháng sau khi truy sát mẹ trong cơn "ngáo đá". Con truy sát mẹ và tự đâm nát "của quý" Khoảng 23h ngày 29/12/2013, người dân tại khu phố ở thị trấn Haywards Heath (West Sussex, Anh) gần như đã chìm trong giấc ngủ, duy chỉ có một ngôi nhà vẫn sáng đèn. Đó là nhà của Emma (46 tuổi) sống cùng con trai Charlie Mann hiện đang là sinh viên của một ngôi trường tại địa phương. Emma cho biết khi cô đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng đập cửa rất lớn. Bước xuống nhà, cô thấy Charlie "như lên cơn điên" liên tục đòi mở cửa ra ngoài đi chơi tiếp. Đây không phải lần đầu tiên Charlie có những hành vi kỳ lạ như vậy nên Emma lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra liên ngăn cản không cho con ra ngoài. Trong cơn điên cuồng, Charlie không còn nhận thức ra mẹ mình, nên hù dọa nếu không cho ra ngoài sẽ dùng dao đâm chết. Nghĩ là con không dám làm liều, Emma vẫn kiên quyết không mở cửa. Điên tiết, Charlie chạy đi lấy dao quay lại đâm nhiều nhát vào người mẹ mình. Người mẹ 46 tuổi quá sợ hãi đã cố hét lớn cầu cứu và vùng vẫy chạy thoát vào phòng ngủ rồi đóng chặt cửa lại. Sau đó, cô gọi điện cho cảnh sát. Khi cảnh sát tới hiện trường, họ phải đập vỡ cửa sổ để vào nhà và phát hiện sinh viên này đang treo mình trên cửa sổ phòng ngủ, máu chảy đầm đìa ở háng "của quý" bị cắt đứt và đã ngất xỉu do mất máu Cả hai mẹ con được đưa đến bệnh viện ngay lập tức trong tình trạng nhiều vết thương sâu đe dọa đến tính mạng. Các bác sĩ cho biết Emma bị con trai đâm 11 nhát, may mắn được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm tới tính mạng. Ngoài ra, họ cũng đã gắn lại dương vật cho nam sinh viên và tình trạng của cậu cũng dần ổn định. Sinh viên ngoan hiền biến chất do ma túy Trước khi xảy ra vụ việc chấn động này, Charlie đã dùng mephedrone trong một bữa tiệc. Bản thân bệnh nhân cũng cho biết do bị ảo giác nên đã đâm mẹ và tự tay cắt bộ phận sinh dục của mình. Theo đại diện cảnh sát, mephedrone là một tiền chất để tạo ra ma túy tổng hợp. Đây là loại ma túy có thể gây hoang tưởng, được sử dụng khá phổ biến đối với những "tay chơi" tiệc tùng trong các hộp đêm. Làm việc với cảnh sát, Charlie khai rằng thỉnh thoảng hành động theo yêu cầu của tiếng nói văng vẳng bên tai. Vào ngày xảy ra tai nạn, Charlie lại nghe có tiếng nói xúi giục cắt bỏ "của quý" và đã làm theo. Theo một số nhân chứng, trước đó không lâu cũng xảy ra vụ việc tương tự. Charlie trong cơn "ngáo đá" và không còn nhận thức được điều gì, tâm trạng hoang tưởng nặng. Lúc này, Charlie thấy ai là chém, là đâm người đó. Những người thân của nạn nhân cho biết chàng sinh viên vốn là cậu bé hiền lành, ngoan ngoãn. Tuy vậy, từ khi bố mẹ chia tay lúc cậu 11 tuổi, Charlie dần trở thành con người khác và khoảng hơn một năm nay, nam sinh viên bắt đầu có dấu hiệu sử dụng ma túy. Mỗi lần lên cơn phê, Charlie thường quậy phá khiến người nhà tá hỏa. Phát biểu trước tòa, Charlie tỏ ra vô cùng hối hận: "Không thể tin được tôi đã cố giết mẹ mình. Lúc đó tôi như một con người khác. Tôi đáng bị bị trừng phạt vì những gì đã gây ra". "Đây là trường hợp khá hy hữu khi phải vào viện phẫu thuật với vết thương do chính mình gây ra. Qua trường hợp này cho thấy sự manh động, rất khó lường từ những ảo giác do việc sử dụng ma túy mang lại", bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho Charlie chia sẻ.

