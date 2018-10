Nghệ An: Bắt 2 đối tượng "ôm" 30 bánh heroin vào Nam tiêu thụ

(Dân Việt) Đang trên đường vận chuyển 30 bánh heroin từ Nghệ An vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ, Nguyễn Ngọc Ích (41 tuổi) và Trần Đình Hợi (34 tuổi, cùng trú xóm 3, xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương (Nghệ An) bị Công an Thanh Chương phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Nghệ An chặn bắt.

Chiều 15.10, trao đổi với Dân Việt, Trung tá Trần Văn Hùng – Phó trưởng Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Ích (41 tuổi) và Trần Đình Hợi (34 tuổi, cùng trú xóm 3, xã Hạnh Lâm, Thanh Chương) để làm rõ hành vi Vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, rạng sáng 15.10, nhận được thông tin đối tượng Ích và Hợi sẽ vận chuyển một lượng lớn heroin vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ, Công an huyện Thanh Chương phối hợp với Phòng CSGT (PC08) Công an Nghệ An lên phương án bắt giữ. Đối tượng Nguyễn Ngọc Ích cùng tang vật 30 bánh heroin. 6h15 sáng 15.10, 2 đối tượng xuất phát từ Thanh Chương, đi trên xe ô tô con biển số 37A-464.37 chạy theo hướng từ Thanh Chương về TP.Vinh. 7h sáng cùng ngày, khi Ích và Hợi đi đến đoạn thuộc xã Vân Diên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) thì ngay lập tức tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong xe chở 30 bánh heroin. Tổ công tác đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng trên, tang vật và phương tiện liên quan được đưa về trụ sở Công an huyện Thanh Chương để tiếp tục điều tra làm rõ. Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng trên khai nhận số ma túy này được mua từ Lào. Cả 2 đang định mang vào TP.HCM tiêu thụ thì bị bắt giữ. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

