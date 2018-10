Nghệ An: Khởi tố đối tượng ôm lựu đạn cố thủ trong nhà

Sự kiện: Đối tượng ôm lựu đạn cố thủ ở Nghệ An

(Dân Việt) Sáng nay (11.10), trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó Trưởng Công an TP.Vinh cho biết, Cơ quan điều tra Công an TP.Vinh đã ra quyết định khởi tố Lê Ngọc Sơn (SN 1985) và Hoàng Ngọc Sinh (SN 1987) về tội Chống người thi hành công vụ, Tàng trữ vũ khí quân dụng, Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo trung tá Nguyễn Hữu Cường, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can với Lê Ngọc Sơn (SN 1985, trú TP.Vinh) về các tội: Chống người thi hành công vụ, Tàng trữ vũ khí quân dụng, Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Còn Hoàng Ngọc Sinh (SN 1987, trú huyện Đô Lương, Nghệ An) bị khởi tố về tội Chống người thi hành công vụ.

Cả hai đối tượng trên bị tạm giam 3 tháng.

Đối tượng Lê Ngọc Sơn tại Cơ quan điều tra.

Theo Cơ quan điều tra, Lê Ngọc Sơn có mâu thuẫn với một cô gái trú tại TP.Vinh. Ngày 24.9, Sơn mượn ô tô của anh rể, mang theo hai thanh kiếm dài 1m đi tìm cô gái.

Không gặp được, Sơn phát hiện chiếc Audi màu vàng của em gái cô này nên cầm hai thanh kiếm chém vỡ kính chắn gió và gương.

Sáng 1.10, Công an TP.Vinh bắt giữ Lê Ngọc Sơn tại nhà riêng nhưng đối tượng này không những chấp hành mà cùng với Hoàng Ngọc Sinh mỗi người một quả lựu đạn cố thủ tại tầng hai ngôi nhà số 128 đường Hồng Bàng, TP.Vinh.

Thấy đối tượng manh động, lực lượng Công an Nghệ An đã phải huy động 250 người cùng với chó nghiệp vụ vây ráp, kêu gọi ra đầu thú. Một lúc sau, Sinh ra khỏi nhà cầm theo lựu đạn giao nộp cảnh sát trong khi Sơn vẫn cố thủ.

Sau hơn 14 giờ cố thủ, đối tượng Lê Ngọc Sơn đã đầu hàng lực lượng chức năng.

Theo thông báo của Công an tỉnh Nghệ An, hơn một năm trước, Cảnh sát chống ma túy của tỉnh xác định Sơn là người cầm đầu đường dây ma túy lớn từ Lào về Nghệ An. Khi 4 đồng phạm bị bắt, Sơn trốn ra nước ngoài, gần đây mới trở về Việt Nam nghe ngóng xem có bị cảnh sát theo dõi nữa không.