Nghi án nam thanh niên đâm chết bạn vì chiếc điện thoại

(Dân Việt) Ngày 22.12, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang tạm giữ đối tượng Lê Tiến Đông (thường gọi là “Cua”, SN 1991, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi giết người.

Tại cơ quan công an, Đông thừa nhận đã dùng dao đâm chết Trần Hoài Nam (SN 1990, trú quận 11, ngụ huyện Hóc Môn) là bạn của mình. Theo đó, rạng sáng 20.12, Nam được người bạn là Lê Minh Xinh (SN 1992, ngụ tỉnh Đồng Nai, trú quận Bình Tân) chở tới phòng trọ của bạn mình ở tỉnh lộ 10, phường An Lạc A, quận Bình Tân để lấy tiền nợ.

Khi tới phòng trọ, Nam đi vào trong còn Xinh đứng đợi phía bên ngoài. Lúc này, Nam tình cờ gặp Đông ở đây nên 2 bên đến nói chuyện với nhau. Do bực tức cách đây khoảng 1 tháng, Nam lấy ĐTDĐ của cha Đông không trả nên cả 2 cự cãi rồi xông vào đánh nhau.

Công an bắt giữ đối tượng Đông. Ảnh: C.T

Bất ngờ, Đông rút dao xếp đâm 1 nhát vào ngực Nam khiến Nam gục tại chỗ. Đông và Mập (chưa rõ lai lịch) chạy ra nói với Xinh là Nam bị "ngất xỉu” trong nhà trọ. Sau đó, Xinh chở Nam đi cấp cứu, Đông được Mập chở đi theo. Khi vừa tới bệnh viện thì Nam đã tử vong. Lúc này, nhóm rời khỏi bệnh viện.

Phía bệnh viện phát hiện nhiều nghi vấn về cái chết của Nam nên đã báo công an. Công an có mặt khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân tử vong do vết đâm ở vùng ngực. Đến 8h cùng ngày, công an đã bắt giữ Đông đưa về trụ sở và Đông khai báo như trên. Tuy nhiên, đây chỉ là lời khai ban đầu của Đông nên công an đang điều tra truy bắt các đối tượng còn lại để làm rõ hành vi.