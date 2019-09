Nghi can cuối cùng vụ đánh chết người ở Bình Dương ra đầu thú

(Dân Việt) Trần Văn Bênh, nghi can cuối cùng trong vụ đánh chết người ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vào đêm Trung thu, đã đến cơ quan công an đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn.

Ngày 28/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, nghi can Trần Văn Bênh (SN 1995, quê Sóc Trăng), là nghi can cuối cùng trong vụ ẩu đả khiến 1 người tử vong vào đêm 13/9 (tức 15/8 Âm lịch) tại khu phố 4, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát đã ra đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn.

Tính đến nay, tổng cộng 4 nghi can liên quan đến vụ án mạng đã bị tạm giữ. Nạn nhân là anh Nguyễn Chí Đại (Sn 1995, quê An Giang).

Trước đó, 3 nghi can khác gồm Bùi Minh Đấu (SN 1990) và Trương Văn Ky (SN 1998) cùng quê tỉnh Bạc Liêu; Trần Ngọc Cầm (SN 2000, quê Sóc Trăng) cũng đã lần lượt ra đầu thú.

Bốn nghi can liên quan đến vụ đánh chết người ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã ra đầu thú.

Theo điều tra ban đầu, Mai Thị Thu (SN 1989, ngụ tỉnh Đắk Lắk) và Lê Bé Nhanh (SN 1995, ngụ tỉnh Cà Mau) làm chung công ty tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương có mâu thuẫn tình cảm.

Khoảng 21h ngày 13/9 (tức đêm Tết Trung thu), Thu và Nhanh hẹn gặp nhau trước cổng công ty để đánh nhau. Nhanh gọi điện thoại nhờ Đấu, Ky, Bênh và Cầm đến giúp mình đánh dằn mặt Nhanh.

Thấy đối thủ gọi người đến hỗ trợ, Thu cũng gọi điện thoại nhờ anh Nguyễn Chí Đại và bạn đến hỗ trợ mình. Khi thấy Nhanh đi ra trước cổng công ty, Thu chạy đến nắm tóc, đánh Nhanh. Thấy vậy, nhóm bạn của Nhanh xông vào đánh, xịt hơi cay vào người Thu.

Lúc này, Đấu và Bênh dùng dao, mã tấu đâm, chém nhóm của Nhanh, hậu quả làm anh Nguyễn Chí Đại tử vong. Sau khi gây án, các đối tượng Đấu, Bênh, Ky và Cầm bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và phát thông báo truy tìm các đối tượng này, chỉ vài ngày sau đó, các đối tượng đã lần lượt đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.