Nghi can sát hại 2 bố con ở Lạng Sơn đã tự tử?

(Dân Việt) Một người đàn ông với đặc điểm nhận dạng gần giống như đối tượng được công an xác định có thể là nghi can gây ra cái chết cho 2 bố con ở Lạng Sơn, được phát hiện treo cổ tự tử trong rừng sáng nay (7.3).

Cụ thể, sáng nay, người dân xã Tân Văn (huyện Bình Gia, Lạng Sơn) đã phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tư thế treo cổ trên địa bàn xã này.

Theo người dân, người đàn ông này có đặc điểm nhận dạng gần tương đồng với nghi can có thể gây ra cái chết cho hai bố con anh Dương Kim C (34 tuổi, xã Thái Bình, huyện Đình Lập, Lạng Sơn) và con trai anh này (11 tuổi) khi hai bố con đi vào rừng tìm mật ong.

Trước nghi vấn này, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Tân Văn cho biết, thi thể người đàn ông trên được người dân phát hiện ở một khu vực đồi ở thôn Lân Khinh (xã Tân Văn).

Cụ thể, theo lời lãnh đạo xã Tân Văn, trong lúc người dân đi qua khu vực đường ven đồi ở thôn Lân Khinh thì phát hiện một chiếc xe máy màu xanh bên vệ đường. Thấy có dấu hiệu nghi vấn, người dân sau đó đã lần theo lên đồi để kiểm tra thì phát hiện thi thể người đàn ông trên.

Thi thể người đàn ông được phát hiện trên núi ở xã Tân Văn có đặc điểm gần giống với nghi can sát hại 2 bố con anh C.

Về thông tin cho rằng người đàn ông này có thể là nghi can gây ra cái chết cho 2 bố con anh C, vị lãnh đạo xã Tân Văn nhận định, qua đặc điểm nhận dạng ban đầu thì đây có thể là nghi can đã gây án ở xã Thái Bình (huyện Đình Lập) rồi chạy trốn đến khu vực xã Tân Văn tự tử.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 2.3, anh C cùng con trai đi vào rừng tìm mật ong. Tuy nhiên, đã đến 16h chiều cùng ngày không thấy chồng và con về, vợ anh C gọi điện nhưng không thấy chồng nghe máy.

Đến 23h cùng ngày, vợ anh C vẫn không thấy chồng về thì tiếp tục liên lạc với chồng nhưng vẫn không có thêm thông tin gì. Tới sáng 3.3, sau nhiều nỗ lực liên lạc với chồng con nhưng không được, gia đình anh C đã tổ chức chia nhau đi tìm kiếm, đồng thời báo cho chính quyền địa phương.

Một thời gian sau đó, mọi người phát hiện thi thể con trai chị C trong bụi rậm, bị cắt lìa phần cổ. Thi thể anh C được tìm thấy vào ngày 4.3, cũng bị cắt lìa cổ.

Cơ quan Công an tỉnh Lạng Sơn cùng phối hợp với công an các huyện liên quan khẩn trương vào cuộc điều tra vụ án mạng nghiêm trọng này.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định nghi can gây án là người cùng xã với gia đình nạn nhân. Nghi can này khoảng 38 tuổi, dáng người gầy, mặc áo rằn ri, đội mũ bảo hiểm màu nâu, quần đen, dép quai da đen. Nghi can sau đó đã bỏ trốn khỏi địa phương cùng một chiếc xe máy màu xanh.