Nghi chồng 72 tuổi ngoại tình, cụ bà 71 ra tay đoạt mạng

(Dân Việt) Sau thời gian dài xảy ra mâu thuẫn, cụ bà 71 tuổi (ở huyện Tây Sơn, Bình Định) đã dùng dao Thái Lan đoạt mạng chồng mình.

Ngày 4.1, ông Nguyễn Văn Phú - Phó chủ tịch UBND xã Tây An (huyện Tây Sơn) cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc bà D.T.H dùng dao đâm chết chồng là ông N.V.T.

“Cụ bà dùng chiếu đắp lên thi thể chồng rồi dùng xe đạp, chạy lên trình báo với chính quyền để tự thú”, ông Phú thông tin.

Lãnh đạo UBND xã Tây An cho hay, lúc đến tự thú, bà H. nói do bà nghi ông T. ngoại tình, không quan tâm đến cuộc sống gia đình bà nên đã ly thân nhiều năm qua. Cả hai đều xích mích trong thời gian dài, rồi xảy ra vụ việc đáng tiếc.

Ảnh minh họa.

Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) đã bàn giao nghi phạm và hồ sơ vụ việc cho Phòng CSHS (Công an tỉnh Bình Định) điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Theo Công an huyện Tây Sơn, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do mâu thuẫn gia đình và cụ bà nghi ngờ chồng ngoại tình. Tại cơ quan công an, bà H. khai hành vi của mình là để bõ tức những gì mà chồng bà đã gây ra lâu nay.

Do mâu thuẫn gia đình, ngày 2.1, vợ chồng ông N.V.T (72 tuổi) và bà D.T.H (71 tuổi, cùng trú xã Tây An, huyện Tây Sơn) xảy ra xô xát, đánh nhau tại nhà bếp.

Trong lúc đánh nhau, bà H lấy một con dao Thái Lan lưỡi dài 12cm, rộng 2,5cm đâm trúng ngực ông T, làm ông T chết tại chỗ. Sau đó, bà H lấy chiếu đắp lên thi thể ông T rồi đến Công an xã Tây An tự thú.