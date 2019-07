Nghi ngờ vợ ngoại tình, chồng đâm chết hàng xóm

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ngày 19/7 đã tạm giữ hình sự ông Đỗ Văn Nhỏ (58 tuổi, ngụ xã Vĩnh Châu, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) điều tra về hành vi Giết người.

Ông Nhỏ bị cảnh sát tạm giữ để điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc Chiều 16/7, ông Nhỏ đánh nhau với ông Nguyễn Hữu Khá (50 tuổi, ở cạnh nhà) khi cho rằng hàng xóm có quan hệ tình cảm bất chính với vợ mình. Cơ quan chức năng bước đầu xác định ông Nhỏ cầm mác, chĩa đâm ông Khá bị thương. Hung khí gây án. Ảnh: Nghiêm Túc Thấy chồng bị đánh, bà Trần Kim Hồng (49 tuổi, vợ ông Khá) đến can ngăn thì bị ông Nhỏ cầm mác đâm trúng ngực. Nữ nạn nhân tử vong, còn ông Khá được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Theo Minh Anh (Zing)

