Nghi phạm bị thương trong lúc dùng dao sát hại 5 người trong 1 nhà

(Dân Việt) Nghi phạm dùng dao bấm sát hại 1 lúc 5 người cùng gia đình, các nạn nhân có gắng chống trả khiến Tình bị thương ở tay. Tuy nhiên, khi 5 người gục xuống với vết thương chí mạng, Tình vẫn tiếp tục ra tay để chắc chắn các nạn nhân đã tử vong.

Ngày 17.2 (tức mùng 2 Tết), Công an quận Bình Tân cùng Công an TP.HCM cho biết, đang tạm giữ nghi phạm Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê quán An Giang) để điều tra xử lý về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Nghi phạm Tình tại công an. Ảnh: C.T

Nghi phạm không để nạn nhân sống sót

Trở lại vụ án giết 5 người trong 1 gia đình những ngày gần Tết, chúng tôi - những người làm mảng nội chính nhiều năm vẫn không thể nào hình dung được một thanh niên mới 18 tuổi (18 tuổi, 14 ngày) có thể ra tay một cách tàn độc, nhẫn tâm đến ghê rợn như vậy.

Điểm lại lời khai của nghi phạm tại công an, Tình vốn là người làm công cho vợ chồng của ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi, chủ nhà) và bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh) từ khoảng 2 tháng nay. Trong quá trình làm tại đây, Tình thường bị bà chủ Hồng la mắng, thậm chí là đánh như khai báo của nghi phạm. Từ đây, Tình đâm ra nuôi thù với ý định sát hại bà chủ cùng gia đình bà.

Chiều 13.2 (tức 27 Tết), Tình và 2 nhân viên cùng với vợ chồng ông Chinh bà Hồng tổ chức tiệc tất niên cuối năm. Theo kết hoạch gây án, Tình chuẩn bị 2 con dao có sẵn trong nhà ông bà chủ. Sau cuộc nhậu, Tình xin ngủ lại qua đêm tại gia đình của ông Chinh, bà Hồng.

Đến 4h sáng hôm sau, Tình sử dụng con dao bấm sát hại ông Chinh, bà Hồng. Sau khi giết vợ chồng gia chủ, Tình suy nghĩ tìm cách bịt đầu mối nên đã ra tay luôn đối với 3 người con của vợ chồng ông Chinh. Chưa dừng lại, Tình còn xuống dưới nhà tìm thêm con dao tiếp tục ra tay với gia đình ông bà chủ và con của họ để chắc chắn rằng cả gia đình chủ đều chết. Quá trình sát hại cả gia đình ông Chinh, Tình đã bị các nạn nhân kháng cự nên bị thương ở tay. Gây án xong, Tình khoá cửa cẩn thận rời khỏi ngôi nhà trên chiếc xe tay ga của gia chủ.

Do bị thương ở tay nên nghi phạm Tình đã tới Bệnh viện Quân y 175 TP.HCM để băng bó vết thương. Sau khi băng bó vết thương cẩn thận, Tình điều khiển xe máy tay ga về huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để ẩn náu.

Một điều mà nhiều người thắc mắc tại sao một thanh niên mới 18 tuổi lại có thể nhẫn tâm tước đoạt tới 5 mạng sống của một gia đình. Trong đó có 3 bé gái, bé trai (lớn 13 tuổi, nhỏ nhất mới 6 tuổi). Nhiều người hồ nghi có đồng phạm?

Trả lời về những khúc mắc như vậy, Thiếu tớng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, bước đầu Công an TP.PHCM nhận định chỉ có một người gây án, còn có người giúp sức, che giấu hay không thì cơ quan công an đang tiếp tục phối hợp điều tra.

Đích thân Thiếu tướng Phan Anh Minh chỉ đạo phá án

Từ lúc nhận tin báo về vụ trọng án, Công an quận Bình Tân đã báo cáo nhanh với lãnh đạo Công an TP.HCM. Trong ngày phát hiện sự việc, chúng tôi nhận thấy có hình ảnh Thiếu tướng Phan Anh Minh tại hiện trường. Ông Minh chỉ đạo tận tình bằng mọi giá phải phá án nhanh nhất.

Vị tướng già có mặt tại hiện trường cùng anh em chiến sĩ phá án. Ảnh: C.T

Quá trình phá án, vị Thiếu tướng đã ngồi lại với những người đồng đội để nghe phân tích đánh giá của toàn bộ các cán bộ, chiến sĩ. Từ những gì anh em trong tổ phá án phát hiện, Thiếu tướng Minh đã vạch ra kế hoạch truy bắt kẻ thủ ác. Quá trình lần theo nghi phạm, những trinh sát thức trắng đêm, không ngủ, chỉ bỏ bụng gói mì tôm.

Vào trưa 16.1 (tức ngày mùng 1 Tết), Tình đang ăn nhậu cùng nhóm bạn ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An thì bất ngờ 1 tổ trinh sát đã mật phục bao vây khống chế trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Thậm chí khi công an tra còng tay vào người Tình, nhiều người bạn đang ăn nhậu cùng vẫn bất ngờ.

Kiểm tra trên người, trinh sát phát hiện vết thương ở tay của nghi phạm cùng với nhiều điểm phù hợp với nhận định của công an về hiện trường nơi xảy ra vụ án. Khi các anh em trong đội (tức công an) thông báo bắt được đúng nghi phạm cho lãnh đạo Công an TP.HCM, mọi người như thở phào nhẹ nhõm.