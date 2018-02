Nghi phạm đâm chết nam thanh niên vì 300 ngàn ra đầu thú

(Dân Việt) Chỉ vì đòi số nợ 300 ngàn đồng không được, giữa Cương và Quỳnh đã xảy ra cự cãi lớn tiếng dẫn tới đánh nhau. Cương dùng dao sát hại bạn mình rồi về quê lẩn trốn, biết không thoát được nên đã ra công an đầu thú.

Ngày 27.2, Công an TP.HCM cho biết vừa tiếp nhận nghi can Lưu Phấn Cương (SN 1987, ngụ tỉnh Bắc Ninh) do Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh chuyển giao để điều tra, xử lý về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1987, ngụ tỉnh Bắc Ninh), bạn đồng hương với hung thủ.

Đối tượng giết người đã tới công an đầu thú. Ảnh: C.T

Theo điều tra, Cương từng có một tiền án về tội Giết người, được ra tù cách đây chưa lâu. Nạn nhân Quỳnh cũng có một tiền án về tội Cướp giật tài sản, ra trại năm 2015. Khoảng ngày 23 Tết, Cương tìm tới nhà Quỳnh ở đường số 10, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân để xin ở nhờ vài ngày. Ngày 28 Tết, Cương lên nhà anh trai trên Tây Ninh, sau đó trở lại nhà Quỳnh.

Khoảng 12h ngày 21.2, trong lúc uống rượu tại nhà, cả hai xảy ra mâu thuẫn vì Quỳnh nợ 300 ngàn đồng mà Cương đòi mãi không trả. Sau đó, 2 người cự cãi lớn tiếng rồi đánh nhau. Bất ngờ, Cương lấy con dao đâm vào người Quỳnh, khiến nạn nhân ôm ngực bỏ chạy ra đường được khoảng vài chục mét thì ngã gục, tử vong tại chỗ. Hung thủ sau đó bỏ trốn.

Được biết sau khi gây án, Cương bỏ trốn về quê và bị Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận Bình Tân truy bắt gắt gao.

Mới đây, Công an huyện Thuận Thành phát hiện nghi phạm lẩn trốn ở quê nên vận động và Cương đã ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi.