Nghi phạm sát hại 5 người ngày giáp Tết khai lý do?

(Dân Việt) Bước đầu, nghi phạm khai nhận do thiếu tiền tiêu xài Tết nên nảy sinh ý định sát hại cả gia đình vợ chồng ông Chinh, bà Hồng để cướp tài sản.

Ngày 16.2, trao đổi với Dân Việt, đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng Phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP.HCM cho biết, đã bắt được nghi phạm ra tay tàn độc với cả gia đình ở quận Bình Tân, TP.HCM khiến dư luận bàng hoàng ngày giáp Tết.

Nghi phạm Tình. Ảnh: C.T

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Hữu Tình (SN 2000, quê An Giang). Anh ta bị bắt giữ khi lẩn trốn ở tỉnh Long An và hiện di lý về TP.HCM để mở rộng điều tra. Bước đầu xác định, nghi can Tình chính là người làm công trong cơ sở gia công máng xối inox ở gia đình ông Mai Xuân Chinh (SN 1972, quê Thanh Hóa) nằm trong hẻm 131 đường số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Bước đầu nghi phạm khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài Tết nên nảy sinh ý định sát hại cả gia đình vợ chồng ông Chinh bà Hồng để cướp tài sản. Trong thời gian làm việc tại đây, Tình tỏ vẻ bực bội với lời nói của bà Hồng.

Như đã thông tin, trưa 15.1 (tức ngày 30 Tết), người dân sinh sống ở đường số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TP.HCM phát hiện căn nhà của vợ chồng ông Chinh, bà Hồng trên đường này lâu ngày không mở nên đã qua gọi cửa. Gọi mãi nhưng vẫn không thấy vợ chồng ông bà trả lời nên người dân nghi ngờ và báo cho công an địa phương.

Công an phong toả hiện trường. Ảnh: C.T

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân có mặt tiến hành hành phá cửa thì phát hiện bên trong căn nhà có nhiều vết máu. Khi vào bên trong, lực lượng công an phát hiện một người phụ nữ tử vong trên ghế và 4 người khác cũng tử vong. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an quận Bình Tân đã báo cho Công an TP.HCM để điều tra làm rõ.

Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi và việc lấy lời khai của nhiều người hàng xóm, công an đã thu được những manh mối, dần hé lộ vụ án sát hại 5 người ngày 30 Tết.

Bước đầu, danh tính các nạn nhân được xác định là vợ chồng ông Mai Xuân Chinh (SN 1972), bà Mai Thị Hồng (SN 1981, cùng quê Thanh Hóa) cùng 3 con Mai Xuân Triệu (SN 2005), Mai Huyền Diệu (SN 2007) và Mai Huyền Diệp (SN 2012).

Ông Chinh tử vong với vết thương ở phần cổ và 3 người con tử vong trong phòng ngủ với nhiều vết thương trên người. Bà Hồng được xác định tử vong ngay gần cửa ra vào. Cả 5 nạn nhân đều bị sát hại một cách dã man. Tài sản trong ngôi nhà có nhiều xáo trộn, một số tài sản bị mất.

Tối cùng ngày, Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã có mặt tại hiện trường ngôi nhà xảy ra vụ việc để chỉ đạo công tác nghiệp vụ, điều tra phá án nhanh chóng.