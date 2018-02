Nghi phạm sát hại nữ chủ tiệm thuốc tây ở TP.HCM đã ra đầu thú

(Dân Việt) Sau khi sát hại chủ tiệm thuốc, nghi phạm Cường trốn về tỉnh Phú Yên. Nhưng biết không thể thoát, nghi phạm đã tới công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 13.2, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết, nghi phạm Nguyễn Mai Cường (SN 1996, ngụ tỉnh Phú Yên, trú phường 12, quận Gò Vấp) đã ra đầu thú và khai nhận hành vi sát hại chị Nguyễn Thị Ngọc Phượng (SN 1995, ngụ quận 8).

Hình ảnh nghi phạm Cường. Ảnh: C.T

Tại cơ quan công an, Cường khai báo, sau khi sát hại chị Phượng, nghi phạm đã bỏ trốn về tỉnh Phú Yên. Khi công an vào cuộc điều tra và phát đi hình ảnh của đối tượng, Cường nghe ngóng biết không thể thoát nên đã tới công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tối 12.2, công an đã tiến hành di lý Cường từ tỉnh Phú Yên về TP.HCM. Cường cho biết, do cần tiền mua ma tuý nhưng chị Phượng không cho nên đã ra tay sát hại rồi bỏ trốn. Cường khai có mối quan hệ với chồng sắp cưới của chị Phượng, cụ thể Cường từng là nhân viên cũ của chồng chị Phượng.

Như đã thông tin, chiều 10.2, một phụ nữ đến tiệm thuốc tây của chị Phượng mua thuốc nhưng không thấy ai bán, bên trong quầy vẫn bật đèn, quạt. Chờ khá lâu, chị này nhìn vào căn phòng bên cạnh (bị khóa ngoài), thấy nhiều vết máu nên báo cảnh sát. Khi cánh cửa bị phá, mọi người phát hiện chị Phượng đã tử vong. Thi thể chị nằm gần cửa ra vào, đỉnh đầu có vết thương lớn và mất rất nhiều máu. Trong người nạn nhân còn chiếc điện thoại iPhone.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: C.T

Qua khám nghiệm, công an phát hiện trên thi thể nạn nhân có vết thương ở phần cổ. Công an đã tiến hành mời và triệu tập nhiều người tới làm việc để phục vụ việc điều tra làm rõ cái chết của nữ chủ tiệm thuốc tây.

Ngày 12.2, công an phát đi thông báo và hình ảnh nghi phạm Cường từ camera an ninh. Hình ảnh ghi nhận có một nam thanh niên còn khá trẻ, đội mũ đen, mặc áo khoác jean xanh, quần đen đã rời khỏi tiệm thuốc một cách vội vã trước khi người dân phát hiện thi thể nạn nhân tử vong trong tiệm. Công an đã tiến hành truy tìm nam thanh niên trên để phục vụ việc điều tra, đồng thời, kêu gọi nam thanh niên này ra trình diện khai báo với công an.