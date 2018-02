"Nghịch tử" chích điện mẹ đẻ để cướp

Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Thái An về hành vi cướp tài sản. Đáng chú ý, An cướp tài sản của chính mẹ ruột của mình.

Theo PV (ANTV)

