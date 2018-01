Nghiện game bắn cá, 2 thanh niên 9X rủ nhau đi trộm

(Dân Việt) Sau khi chơi game thua hết tiền, 2 thanh niên 9X rủ nhau đi trộm cắp tài sản để kiếm tiền tiếp tục chơi game.

Ngày 14.1, Công an quận 2, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Phúc Hậu (SN 1993), Nguyễn Thế Bình (SN 1996, ngụ quận 2) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Đồng thời, công an cũng tạm giữ Trần Thanh Hải (SN 1984, ngụ quận 2) về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ba đối tượng tại công an. Ảnh: C.T

Bước đầu tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, rạng sáng 13.1, Hậu và Bình chơi game bắn cá ở tiệm Út Quân đường Lương Đình Của, quận 2, TP.HCM nhưng bị thua sạch tiền. Cả hai ngồi nói chuyện rồi lên kế hoạch đi trộm. Sau đó, Bình điều khiển xe máy mang BKS: 52P1-404.54 chở theo Hậu phía sau rảo quanh nhiều khu vực ở quận 2.

Khoảng 3h cùng ngày, cả hai phát hiện 1 chiếc xe máy tay ga dựng tại cửa hàng vật liệu xây dựng ở đường Nguyễn Hoàng, khu phố 5, phường An Phú, quận 2, TP.HCM. Lúc này, Hậu bước xuống xe rồi vào trong dắt xe ra ngoài. Vừa ra tới, Hậu ngồi lên xe để Bình điều khiển xe máy đẩy về tiệm game bắn cá Út Quân đường Lương Đình Của, quận 2. Cả hai bán cho Hải với giá 7 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài. Về phần gia đình phát hiện bị mất trộm xe đã báo công an.

Công an quận 2 vào cuộc điều tra xác định các đối tượng nên truy xét và mời về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Công an đã tiến hành thu hồi tang vật của vụ trộm và đang điều tra mở rộng.