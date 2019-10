Người đàn ông bán nước sâm bị chặt rớt tay ở quận 3 đã qua đời

Sau 5 tuần điều trị tại Bệnh viện Bình Dân, do di chứng nặng nề nên người đàn ông bán nước sâm bị chặt rớt tay trên đường Cao Thắng, quận 3 (TP.HCM) đã trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh.

Ngày 9/10, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an quận 3 (TP.HCM) cho biết, nạn nhân trong vụ chặt rớt cánh tay trên đường Cao Thắng (quận 3) là ông Nguyễn Hữu Sang (SN 1972, ngụ quận 10, TP.HCM) đã qua đời.

Nạn nhân được xác định qua đời do mất nhiều máu, suy đa tạng và đã được gia đình làm thủ tục an táng.

Nơi ông Sang bị chặt rớt tay.

Trước đó, sau khi bị chém đứt lìa tay, ông Sang được người dân đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Bình Dân trong tình trạng mất máu, co giật, đồng tử giãn. Các bác sĩ đã phẫu thuật, nối mạch máu, nối cánh tay cho ông Sang.

Tuy nhiên, sau 5 tuần được điều trị, được các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân tận tình quan tâm nhưng do ảnh hưởng, di chứng của vết thương quá nặng, ông Sang đã trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh.

Lãnh đạo Công an quận 3 cho biết nguyên nhân xảy ra vụ việc là do ông Nguyễn Hữu Sang có mâu thuẫn với Phạm Phong Trung (SN 1982, Trung Anh) trong lúc mua bán nước sâm trước hẻm 162, Cao Thắng, phường 11, quận 10.

Theo đó, chiều 28/8, Phạm Phong Trung chở vợ đến mua nước sâm của ông Sang. Khi mua nước sâm, giữa Phạm Phong Trung và ông Sang xảy ra cãi nhau nảy lửa do ông Sang không hài lòng về một số vấn đề liên quan đến Trung.

Cha con ông Lê Ngọc Hùng tại công an.

Sau đó, Trung lấy xe máy chở vợ bỏ đi và ông Sang cũng lấy xe máy rời khỏi chỗ bán nước sâm.

Sau đó, Trung gọi điện cho em ruột là Phạm Phong Quang (SN 1984, tên gọi khác là Trung Em) cùng Vũ Thanh Long (SN 1984, tất cả ngụ quận 3), Lê Ngọc Hùng (SN 1974), Lê Tuấn Anh (SN 2001, con ông Hùng, cùng ngụ quận 3, TP.HCM) cùng một đối tượng khác mang theo mã tấu đi tìm ông Sang để giải quyết mâu thuẫn.

Khi cả nhóm đang lưu thông trên đường thì phát hiện ông Sang lưu thông trước số nhà 82 Cao Thắng (quận 3) nên truy đuổi. Nhóm của Trung đã lao vào "giáp lá cà" và một đối tượng đã dùng mã tấu chém đứt lìa cánh tay trái ông Sang rồi tăng ga bỏ chạy.

Xác định vụ việc phạm tội nghiêm trọng nên Công an quận 3 đã khởi tố vụ án, truy tìm những kẻ đã gây thương tích đối với ông Sang. Đến ngày 2/9, Công an quận 3 đã bắt giữ cha con ông Lê Ngọc Hùng và Lê Tuấn Anh để phục vụ công tác điều tra do có liên quan trực tiếp đến vụ án.

Hiện những đối tượng còn lại vẫn còn đang lẩn trốn. Công an quận 3 kêu gọi những đối tượng trực tiếp và gián tiếp tham gia vụ chặt tay ông Sang ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Mọi hành vi chứa chấp, biết nhưng không tố giác tội phạm đều vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự.