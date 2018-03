Người đàn ông chết bí ẩn ở Sài Gòn khi đang ngồi nhậu cùng bạn

(Dân Việt) Đang ngồi nhậu dưới gầm cầu ở Sài Gòn, người đàn ông ôm cổ rồi bất ngờ ngã gục tử vong trước sự ngỡ ngàng của nhóm bạn.

Khu vực xảy ra vụ việc Trưa 6.3, người đàn ông (khoảng 60 tuổi) ngồi nhậu với nhóm bạn dưới gầm cầu Bình Lợi (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM). Trong lúc nhậu, người đàn ông ôm cổ ho sặc sụa rồi bất ngờ gục ngã. Thấy bạn nhậu bất động, nhóm người nhậu hô hoán cầu cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Nhận tin báo, công an địa phương có mặt lập biên bản, ghi nhận vụ việc, lấy lời khai các nhân chứng. Đến chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để khám nghiệm pháp y. Thông tin tại hiện trường, nạn nhân quê ở Bà Rịa – Vũng Tàu nhưng đã lên Sài Gòn sống từ nhiều năm nay và hành nghề nhặt ve chai.



Tag: tin tp ho chi minh, chet bi an khi dang ngoi nhau, tin tuc, an ninh, tin an ninh, bao an ninh, phap luat, bao phap luat, tin phap luat, viet nam, tin tuc 24h, tin tuc trong ngay, tin tức, tin moi, tin nhanh, tin nong, bao, vn