Người đàn ông không mặc quần áo chết bí ẩn trong rẫy cà phê

(Dân Việt) Đi làm rẫy cà phê người dân tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông không mặc quần áo nên báo cảnh sát.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân Ngày 27.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của người đàn ông xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là anh H. (34 tuổi, ngụ huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk). Thông tin ban đầu, vào trưa 26.2, một người đi thăm rẫy cà phê ở buôn H’Đing (xã Cư Dliê M’nông, huyện Cư M’gar) tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông nên báo cảnh sát địa phương. Nhận tin báo, công an có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Nạn nhân được xác định là anh H., thi thể đang trong quá trình phân hủy, trên người không mặt quần áo. Hiện, nguyên nhân cái chết của anh H. đang được công an làm rõ.

